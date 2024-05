Pasta Brisèe Ricetta: ingredienti, preparazione e consigli

Per preparare una base di pasta brisée o frolla, bisogna iniziare mettendo il burro freddo a pezzetti nel mixer insieme alla farina, al sale e a due cucchiai di acqua fredda. Dopo aver frullato gli ingredienti più volte, si otterrà un impasto amalgamato che va poi formato in una palla, avvolta nella pellicola e lasciata riposare in frigorifero per circa un’ora. Per stendere la pasta più facilmente, si consiglia di metterla fra due fogli di carta da forno e appiattirla con il matterello, girandola più volte fino ad ottenere uno spessore di 3-4 millimetri. Questa tecnica è utile anche per la frolla.

Una volta pronta la base, si può procedere alla cottura “in bianco” della brisée o della frolla. Per fare ciò, è necessario foderare gli stampi imburrati con la pasta già stesa, punzecchiarla con una forchetta e coprirla con carta da forno. I bordi di crostate e tartelette possono essere decorati in modi diversi, lasciando spazio alla fantasia e magari utilizzando l’apposita pinza per creare decorazioni originali. La cottura della brisée dipende dal tipo di ricetta che si intende preparare.

Ad esempio, se si desidera utilizzare la brisée come base per una torta rustica, è consigliato cuocerla per circa 40 minuti a 180°. Se invece si vuole utilizzarla per foderare stampini di barchette e tartelette, sarà sufficiente cuocerla per 15-20 minuti. È importante seguire attentamente i tempi di cottura e la temperatura del forno per ottenere una base di pasta perfettamente dorata e croccante.

In conclusione, preparare una base di pasta brisée o frolla richiede attenzione e pazienza, ma il risultato finale sarà sicuramente apprezzato da chiunque assaggi la vostra creazione. Sperimentate con ingredienti e decorazioni diverse per personalizzare le vostre crostate e tartelette, e non dimenticate di lasciarvi ispirare dalla vostra creatività. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria