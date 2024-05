Raviole alle ciliegie, ricetta di Daniele Persegani: ingredienti, preparazione e consigli

La preparazione di queste deliziose raviole dolci inizia con la realizzazione della pasta frolla. Per prima cosa, si lavora il burro morbido insieme allo zucchero semolato fino a ottenere un composto omogeneo. Successivamente, si aggiunge la polvere lievitante e l’estratto di vaniglia per aromatizzare l’impasto. Dopo di che, si incorporano i tuorli e l’uovo intero, seguiti dalla farina e dalla fecola setacciate. Per dare un tocco di freschezza, si aggiunge anche la scorza di limone grattugiata. L’impasto viene lavorato fino ad ottenere una consistenza ben amalgamata e viene poi formato un panetto che dovrà riposare in frigorifero per mezz’ora.

Per il ripieno delle raviole, si frullano i biscotti al cacao fino a ridurli in polvere e si trasferiscono in una ciotola. Successivamente, si aggiunge la confettura di ciliegie, il cioccolato fondente a scaglie e un tocco di maraschino per dare un sapore unico al ripieno. Dopo aver mescolato bene tutti gli ingredienti, si procede a stendere la pasta frolla con un mattarello fino ad ottenere uno spessore di 3-4 mm. Il ripieno viene distribuito a mucchietti sulla pasta frolla, lasciando uno spazio sufficiente tra uno e l’altro. Si ripiega quindi la pasta frolla sopra il ripieno e si sigillano bene i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura.

Utilizzando un coppapasta, si tagliano le mezzelune e si trasferiscono su una teglia rivestita di carta da forno. Le raviole vengono infornate a 180°C per circa 15 minuti, fino a quando saranno dorate e fragranti. Nel frattempo, si prepara uno sciroppo con acqua e zucchero, al quale si aggiunge dell’alchermes per dare un tocco alcolico alle raviole. Una volta cotte, le raviole vengono immerse brevemente nella bagna alcolica e infine rotolate nello zucchero semolato per conferire loro una croccantezza esterna e un sapore dolce e avvolgente.

In conclusione, queste raviole dolci sono un dolce perfetto da servire come dessert o per accompagnare una pausa caffè. La combinazione di pasta frolla croccante e di un ripieno goloso a base di biscotti al cacao, cioccolato fondente e confettura di ciliegie, rende questo dolce irresistibile per i buongustai. La bagna alcolica all’alchermes conferisce una nota aromatica e un sapore particolare alle raviole, che si sposa perfettamente con il dolce della pasta frolla e il gusto intenso del ripieno. Da gustare in compagnia o da portare in tavola per stupire i propri ospiti con un dolce creativo e originale.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

