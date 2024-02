Ricetta crema pasticcera: ingredienti, preparazione e consigli

La crema pasticcera è un ingrediente fondamentale in molte ricette di dolci, come crostate, bignè e millefoglie. Per prepararla, è necessario seguire alcune semplici ma precise istruzioni. Innanzitutto, è consigliabile mettere in freezer una ciotola di vetro per garantire il raffreddamento rapido della crema una volta pronta. Successivamente, si procede con l’estrazione dei semi dalla vaniglia e il taglio dei baccelli, che verranno poi aggiunti al latte in un tegame insieme alla scorza di limone.

Dopo aver portato il latte a bollore a fiamma bassa, è il momento di preparare la base della crema pasticcera. In un altro tegame, vanno mescolati i tuorli, lo zucchero e l’amido di riso fino ad ottenere una consistenza cremosa e priva di grumi. Una volta che il latte sfiora il bollore, viene versato lentamente sui tuorli, filtrandolo con un colino per evitare la formazione di grumi. Questa operazione deve essere eseguita mescolando costantemente con una frusta per evitare la formazione di grumi.

Dopo aver trasferito il composto sul fuoco e mescolato continuamente a fiamma bassa fino a che la crema non si sarà addensata, è il momento di raffreddarla rapidamente. Per farlo, si riprende la ciotola dal freezer e si versa la crema al suo interno, mescolando velocemente fino a raggiungere i 50°, al di sotto del punto di cottura. In questo modo si otterrà una crema liscia e lucida, pronta per essere utilizzata nelle preparazioni dolciarie.

Una volta raggiunta la consistenza desiderata, la crema pasticcera può essere utilizzata immediatamente oppure conservata in frigorifero coprendola con della pellicola trasparente. Questo permetterà di mantenerla fresca e pronta all’uso per diverse preparazioni. La crema pasticcera fatta in casa ha un sapore unico e inconfondibile, che renderà i vostri dolci ancora più deliziosi e golosi.

In conclusione, preparare la crema pasticcera richiede un po’ di pazienza e attenzione, ma il risultato finale ripagherà tutti gli sforzi. Seguendo passo dopo passo le istruzioni fornite e utilizzando ingredienti di qualità, è possibile ottenere una crema pasticcera perfetta da utilizzare nelle vostre ricette preferite. Che si tratti di una crostata di frutta fresca o di un’elegante millefoglie, la crema pasticcera sarà sempre un elemento imprescindibile per arricchire i vostri dolci con gusto e cremosità.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

