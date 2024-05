Ricetta Fiori di Zucca: ingredienti, preparazione e consigli

La ricetta dei fiori di zucca al forno inizia con la preparazione della farcia, che consiste nel setacciare la ricotta e unirla alla stracciatella tagliata a pezzi. Successivamente, la ‘nduja viene tritata e aggiunta ai formaggi insieme all’origano e al sale, mescolando tutto con una frusta fino a ottenere un composto omogeneo. Questa farcia viene poi trasferita in una sac-à-poche senza bocchetta e tenuta da parte per essere utilizzata successivamente.

Dopo la preparazione della farcia, si passa alla pulizia dei fiori di zucca. Si taglia via il gambo e si staccano le foglioline dalla base del fiore, eliminando eventuali residui di terra soffiando all’interno e passando delicatamente un pennellino. Se il pistillo interno è troppo scuro, viene consigliato di staccarlo. Una volta puliti, i fiori vengono farciti con la sac-à-poche, riempiendoli quasi completamente e chiudendoli in cima, avvolgendo le punte per sigillarli.

Successivamente si prepara la panure, mescolando il Pecorino grattugiato e il pangrattato in una ciotolina. I fiori di zucca farciti vengono poi cosparsi con un filo di olio d’oliva per far aderire meglio la panatura, e successivamente ricoperti con il mix di Pecorino e pangrattato, aggiungendo un ulteriore filo di olio d’oliva sopra.

Infine, i fiori di zucca farciti e impanati vengono cotti in forno preriscaldato in modalità grill a 240° per circa 7-8 minuti, fino a quando la panatura risulta dorata e croccante. Una volta pronti, i fiori di zucca al forno possono essere serviti come antipasto o come contorno, accompagnati magari da una salsa leggera o da una insalata fresca. Questa ricetta semplice e gustosa è perfetta per sfruttare al meglio la stagione dei fiori di zucca e deliziare i commensali con un piatto originale e raffinato.

