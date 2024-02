Ricetta risotto al sugo di funghi: ingredienti, preparazione e consigli

Il risotto ai funghi è un piatto gustoso e profumato che richiede una preparazione attenta e meticolosa per ottenere un risultato eccellente. Per iniziare, è importante pulire accuratamente gli Champignon, eliminando la parte finale del gambo e spellando delicatamente i cappelli per rimuovere la pellicina. Successivamente, è necessario separare i gambi dagli Champignon e conservare gli scarti per preparare il brodo.

Dopo aver pulito gli Champignon, è il momento di occuparsi dei funghi chiodini. Anche in questo caso, è importante eliminare la parte finale del gambo e utilizzare solo la parte centrale per il brodo, mentre la parte superiore dovrà essere tagliata a cubetti per il risotto. Una volta pronti i funghi, si può procedere con la preparazione del brodo, lasciando sobbollire gli scarti in acqua per circa 30 minuti.

Mentre il brodo cuoce, è possibile tagliare a cubetti le teste degli Champignon e tritare finemente la cipolla. In un tegame capiente, si fa sciogliere metà della dose di burro e si fa rosolare la cipolla prima di aggiungere i funghi. Dopo 5 minuti di cottura a fiamma medio-alta, si aggiunge il riso e si tosta per qualche minuto prima di sfumare con il vino bianco e aggiungere il brodo filtrato.

Durante la cottura del risotto, è importante mescolare spesso e aggiungere brodo caldo filtrato di tanto in tanto, regolando di sale. Dopo circa 13 minuti, il risotto sarà pronto e potrà essere mantecato con burro e Parmigiano, aggiungendo anche prezzemolo tritato, pepe bianco e un filo d’olio per completare il piatto.

Una volta amalgamati i sapori e regolata la densità del risotto con altro brodo se necessario, il piatto potrà essere servito caldo e gustato appieno. Il risotto ai funghi è un piatto ricco e saporito, perfetto per chi ama i sapori autunnali e desidera deliziare il palato con una preparazione tradizionale e genuina. La cura nella pulizia e nella preparazione dei funghi, unita alla pazienza nella cottura del risotto, sono fondamentali per ottenere un piatto perfetto e apprezzato da tutti i commensali.

