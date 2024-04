Ricetta tipica Abruzzo, Spaghetti alla chitarra con pallottine: ingredienti e preparazione

Per preparare gli spaghetti alla chitarra con pallottine, è necessario iniziare con la preparazione delle pallottine. In una ciotola, mescolare la carne trita con uovo, pepe, formaggio, sale e un pizzico di noce moscata. Lavorare gli ingredienti con le mani fino ad ottenere delle piccole polpettine, che non devono superare 1 cm di diametro. Disporre le pallottine su un vassoio infarinato e coprirle con della pellicola trasparente, lasciandole da parte per il momento.

Successivamente, dedicarsi alla preparazione del sugo di carne. Tritare finemente sedano, carota e cipolla e soffriggerli lentamente in una padella con un filo d’olio. Aggiungere la carne tritata e farla rosolare bene, quindi sfumare con del vino bianco e aggiungere i pomodori pelati. Mescolare bene, aggiustare di sale e pepe, coprire con un coperchio e lasciar cuocere per circa 3 ore a fuoco lento, in modo che tutti i sapori si amalgamino perfettamente.

Nel frattempo, preparare la pasta all’uovo. Setacciare la farina in una ciotola e formare una fontana sul piano di lavoro, versando al centro le uova. Mescolare le uova con la farina, partendo dal centro e incorporando gradualmente la farina circostante. Lavorare l’impasto con le mani fino ad ottenere una consistenza omogenea, quindi avvolgerlo nella pellicola trasparente e lasciar riposare per circa un’ora.

Dopo il riposo, stendere la pasta con l’aiuto di un mattarello, formando una sfoglia spessa circa mezzo centimetro. Passare la sfoglia sulla chitarra per tagliare la pasta e infarinarla bene prima di disporla su uno stendi pasta di legno o formare dei nidi da mettere su un vassoio con carta forno infarinata.

Una volta pronti, estrarre i pezzi di carne cotti nel sugo e tenerli da parte. In una padella, fare saltare le pallottine con un filo d’olio, quindi versare il sugo privato della carne. Nel frattempo, portare a ebollizione una pentola d’acqua salata e cuocere gli spaghetti per circa 5 minuti.

Scolare la pasta e condirla con il sugo preparato, escludendo i pezzi di carne che possono essere serviti a parte come contorno. Gli spaghetti alla chitarra con pallottine sono pronti per essere gustati, un piatto ricco e saporito che conquisterà il palato di tutti gli amanti della cucina tradizionale italiana.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

