Ricetta tipica Basilicata, Cavatelli con cime di rapa: ingredienti e preparazione

Per preparare i cavatelli con cime di rapa, è necessario iniziare pulendo le cime, eliminando i gambi troppo grossi e sciacquandole sotto l’acqua corrente. Successivamente, bisogna separare le foglie dai gambi e tagliarle a strisce le foglie più grosse e a pezzettini i gambi. La mollica va ridotta in grosse briciole e il peperoncino va tagliuzzato e messo in una padella con un filo d’olio insieme alla mollica, da far tostare fino a quando acquisisce un bel colore dorato. Una volta tostata, bisogna farla raffreddare e tritarla nel mixer, tenendola da parte.

Mentre la mollica si raffredda, è necessario mettere sul fuoco una pentola capiente con acqua salata per far cuocere la pasta. In una padella larga, bisogna fare rosolare gli spicchi d’aglio, interi e leggermente schiacciati, insieme all’altra metà del peperoncino e un generoso giro d’olio. Una volta che anche l’aglio ha preso colore, si possono aggiungere le cime di rapa e farle cuocere per circa 10 minuti, eliminando gli spicchi d’aglio a fine cottura e aggiustando di sale.

Nel frattempo, bisogna lessare i cavatelli freschi per 5 minuti e scolarli, mantenendo un po’ dell’acqua di cottura. Trasferire i cavatelli nella padella con le cime di rapa e saltare il tutto su fiamma vivace, aggiungendo qualche cucchiaiata d’acqua per mantecare se necessario. Una volta pronti, porzionare i cavatelli con cime di rapa nei singoli piatti, completando con la mollica tostata e, se desiderato, con un giro d’olio prima di servire.

In sintesi, la ricetta per preparare i cavatelli con cime di rapa è piuttosto semplice ma richiede attenzione e cura nella preparazione degli ingredienti e nella cottura della pasta e delle verdure. Il risultato finale è un piatto gustoso e nutriente, perfetto per un pranzo o una cena in famiglia o con gli amici. La combinazione di sapori e consistenze, dalla croccantezza della mollica tostata alla cremosità delle cime di rapa, rende questa pietanza un vero piacere per il palato. Provate a prepararla seguendo passo dopo passo le istruzioni e non ve ne pentirete!

