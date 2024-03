Ricetta tipica Calabria, Stroncatura con acciughe: ingredienti e preparazione

La preparazione della stroncatura calabrese con acciughe è un processo semplice e veloce che si può realizzare mentre la pasta cuoce. Per iniziare, bisogna mettere a cuocere la pasta in abbondante acqua bollente salata. Nel frattempo, in una padella, è necessario sciogliere i filetti di acciuga in un generoso cucchiaio di olio profumato insieme a uno spicchio di aglio.

Una volta che le acciughe si sono sfaldate, si deve unire il pangrattato al condimento. Successivamente, è importante bagnare il tutto con 2-3 mestoli di acqua di cottura della pasta per ottenere una cremina cremosa, e infine si deve togliere lo spicchio di aglio dalla padella.

Dopo aver scolato la pasta, bisogna trasferirla nella padella con il condimento e lasciarla insaporire per qualche istante, mescolando bene. Una volta che la stroncatura calabrese con acciughe è pronta, si può distribuirla nei piatti e portarla subito in tavola per essere gustata.

In conclusione, la stroncatura calabrese con acciughe è un piatto delizioso e semplice da preparare, perfetto per un pranzo o una cena veloce. Con pochi passaggi e ingredienti genuini, si può ottenere un piatto ricco di sapore e tradizione, che sicuramente soddisferà il palato di chi lo assaggerà. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

