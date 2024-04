Ricetta tipica Campania, Polipetti affogati: ingredienti e preparazione

I polipetti affogati sono un piatto gustoso e tradizionale della cucina italiana. Per prepararli, è importante iniziare con i polipetti: se si dispone di polipetti già puliti, è necessario sciacquarli accuratamente sotto l’acqua corrente. Una volta pronti per la cottura, si può procedere mettendo dell’aglio sbucciato in una padella capiente insieme all’olio e al peperoncino essiccato.

È importante far scaldare bene gli ingredienti per qualche minuto, inclinando la padella in modo che l’olio possa assorbire i sapori dell’aglio e del peperoncino, evitando però di bruciarli. A questo punto, si possono versare i polipetti nella padella e lasciarli scottare per qualche minuto a fuoco alto, girandoli di tanto in tanto con l’aiuto di una pinza.

Dopo aver rosolato i polipetti per un po’, è il momento di sfumarli con del vino bianco e continuare la cottura per altri minuti. Aggiungere i pomodori pelati e i rametti di prezzemolo, salare e pepare a piacere. Una volta completata questa fase, è possibile coprire la pentola con un coperchio e lasciare cuocere a fuoco basso per circa mezz’ora, a seconda delle dimensioni dei polipetti.

Per verificare la cottura, è possibile fare la prova infilzando un polipetto con una forchetta: se risulta tenero, significa che è pronto per essere servito. A questo punto, è importante rimuovere l’aglio dalla padella, utilizzando sempre la pinza da cucina. I polipetti affogati sono pronti per essere gustati e apprezzati dai commensali.

In conclusione, i polipetti affogati sono un piatto ricco di sapori e tradizione, ideale per chi ama la cucina di mare e desidera assaporare i gusti autentici della cucina italiana. Con pochi ingredienti e una preparazione semplice, è possibile creare un piatto gustoso e appagante, perfetto per una cena in famiglia o per un pranzo speciale. Non resta che mettersi ai fornelli e preparare questi deliziosi polipetti affogati per deliziare il palato di tutti i commensali. Buon appetito!

