Ricetta tipica Campania, Spaghetti alle vongole: ingredienti e preparazione

Per preparare gli spaghetti alle vongole, la prima cosa da fare è dedicarsi alla pulizia delle vongole. È importante controllare che non ci siano gusci rotti o vuoti, eliminandoli se presenti. Successivamente, è necessario battere le vongole contro il lavandino o un tagliere per verificare la presenza di sabbia all’interno. Le vongole sane rimarranno chiuse, mentre quelle piene di sabbia si apriranno. Dopo questa operazione, le vongole vanno poste in una ciotola e sciacquate, aggiungendo anche del sale grosso. È consigliabile lasciare le vongole in ammollo per 2-3 ore affinché possano eliminare eventuali residui di sabbia. Trascorso il tempo necessario, è importante scolare e risciacquare le vongole prima di procedere con la cottura.

Per la cottura delle vongole, è necessario scaldare un po’ d’olio in un tegame e aggiungere uno spicchio d’aglio da far imbiondire. A questo punto, è il momento di tuffare le vongole nel tegame caldo, chiudere con un coperchio e lasciarle cuocere per alcuni minuti a fiamma alta. Le vongole si apriranno grazie al calore, quindi è importante agitare di tanto in tanto il tegame finché non si saranno completamente dischiuse. Nel frattempo, è consigliato tritare finemente il prezzemolo per il condimento.

Non appena tutte le vongole saranno aperte, è fondamentale spegnere subito il fuoco per evitare una cottura eccessiva. Nel frattempo, è possibile cuocere gli spaghetti in abbondante acqua leggermente salata per metà del tempo indicato sulla confezione. Una volta pronti, è necessario filtrare le vongole posizionando una ciotola al di sotto per raccogliere l’acqua di cottura delle vongole. Quest’acqua va poi trasferita nel tegame dove si sono cotte le vongole, tenendo da parte l’aglio.

Gli spaghetti vanno scolati e trasferiti nel tegame con il condimento, aggiungendo un mestolo di acqua di cottura e regolando di pepe. È importante terminare la cottura degli spaghetti aggiungendo altra acqua se necessario. Una volta pronti, è il momento di aggiungere le vongole al condimento insieme al prezzemolo tritato. Dopo aver saltato brevemente gli ingredienti, gli spaghetti con le vongole sono pronti per essere serviti. Questo piatto gustoso e tradizionale è perfetto da gustare caldo e appena preparato.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria