Ricetta tipica Emilia Romagna, Carciofi ripieni di cotechino: ingredienti e preparazione

Per preparare i carciofi ripieni di cotechino, è necessario iniziare pulendo gli ortaggi. Bisogna eliminare le foglie esterne più dure, spuntare i carciofi e rimuovere i gambi, che verranno tenuti da parte. Successivamente, è importante allargare leggermente le foglie e pulire la parte centrale con un cucchiaino, mantenendo i carciofi il più intatti possibile. Durante la pulizia, è consigliabile immergere le calotte in una boule con acqua e limone per evitare che anneriscano.

Dopo aver pulito i carciofi, è il momento di occuparsi dei gambi. Questi vanno puliti eliminando foglie residue e pelati con cura, utilizzando solo la parte centrale, più tenera e senza filamenti, di colore verde chiaro. I gambi vanno tagliati a rondelle e rosolati in un pentolino con aglio e olio extravergine di oliva. Dopo circa 5 minuti, si può sfumare con del vino bianco e completare la cottura.

Nel frattempo, è necessario mettere il cotechino sigillato in acqua fredda in una pentola abbastanza profonda. Una volta che l’acqua inizia a bollire, si deve abbassare la fiamma e far cuocere dolcemente il cotechino per 10 minuti. Mentre il cotechino cuoce, è possibile emulsionare i gambi stufati con olio extravergine di oliva e mentuccia, fino a ottenere una salsa liscia e omogenea.

Trascorso il tempo di cottura del cotechino, si può tagliare un angolo della busta per far uscire il liquido all’interno. A questo punto, si deve mettere il cotechino cotto su un tagliere, eliminare il budello e tagliarlo prima a fette e poi a tocchetti, aromatizzandolo con foglioline di timo fresco. Le teste dei carciofi vanno farcite con i tocchetti di cotechino aromatizzati e disposte in una teglia da forno rotonda.

Prima di infornare, è importante irrorare i carciofi con dell’olio e cuocerli in forno preriscaldato a 180° per 45-60 minuti, aggiungendo a metà cottura mezzo bicchiere di vino bianco. Una volta cotti, i carciofi ripieni di cotechino possono essere serviti con la crema di gambi alla menta e guarniti con qualche goccia di aceto balsamico di Modena DOP.

In conclusione, la preparazione dei carciofi ripieni di cotechino è un processo che richiede attenzione e pazienza nella pulizia degli ortaggi e nella cottura del cotechino. Il risultato finale è un piatto ricco e saporito, perfetto da gustare come secondo piatto in una cena speciale o in un’occasione importante. La combinazione di sapori e la presentazione curata renderanno questo piatto un successo tra i commensali.

