Ricetta tipica Emilia Romagna, Lasagne alla bolognese: ingredienti e preparazione

Per preparare le lasagne alla bolognese, la prima cosa da fare è iniziare dal ragù. È importante preparare il brodo vegetale in anticipo e mantenerlo caldo. Successivamente, prendere la pancetta e tagliarla a striscioline, poi sminuzzarla finemente con un coltello o una mezzaluna. Preparare anche un trito fine con carote, cipolle e sedano e tenerlo da parte.

In una casseruola, versare un filo d’olio e aggiungere la pancetta, facendola rosolare per alcuni minuti. Aggiungere il trito di verdure e farlo insaporire per 5-6 minuti, quindi aggiungere la carne macinata. Mescolare bene e alzare la fiamma, lasciando rosolare la carne fino a quando sarà ben sigillata e morbida. Sfumare con il vino rosso e far evaporare completamente, poi aggiungere la passata di pomodoro e lasciar cuocere il ragù per due ore, aggiungendo di tanto in tanto un po’ di brodo caldo e lasciandolo cuocere per almeno un paio d’ore.

Passando alla pasta, iniziare cuocendo gli spinaci in un tegame con un po’ d’acqua fino a quando saranno appassiti, poi frullarli fino a ottenere una purea. Mescolare la semola e la farina 00 sulla spianatoia, aggiungere gli spinaci e creare una fontana, unendo le uova leggermente sbattute e i tuorli. Impastare fino a ottenere un panetto omogeneo, avvolgerlo nella pellicola e lasciar riposare per 30 minuti.

Nel frattempo, preparare la besciamella facendo scaldare il latte in un pentolino e facendo fondere il burro in un altro tegame, aggiungendo poi la farina e cuocendo fino a ottenere un roux dorato. Versare il latte caldo a poco a poco, mescolando bene, e aromatizzare con sale e noce moscata, fino a ottenere una besciamella cremosa. Tenere da parte.

Dopo i 30 minuti di riposo, prendere il panetto di pasta e stendere delle sfoglie sottili, tagliandole in rettangoli di 30×20 cm. Cuocere le sfoglie in acqua bollente per 30-40 secondi, scolarle e tamponarle per togliere l’acqua in eccesso, procedendo fino a terminare l’impasto. Una volta che il ragù è pronto, aggiustare di sale e pepe e iniziare a comporre le lasagne.

Imburrare una teglia da lasagna e alternare strati di besciamella, ragù, parmigiano e sfoglie di pasta, fino a realizzare 5 strati. Terminare con il ragù, formaggio grattugiato e ciuffetti di burro, quindi cuocere in forno a 170°C per 40 minuti. Una volta pronte, le lasagne alla bolognese saranno pronte per essere gustate.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

