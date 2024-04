Ricetta tipica Friuli, Chifeletti: ingredienti e preparazione

I Chifeletti sono un piatto delizioso e facile da preparare, perfetto per un pranzo o una cena appetitosa. Per iniziare la preparazione, è necessario procurarsi 500 g di patate e spazzolare accuratamente la buccia prima di lavarle. Una volta pulite, le patate vanno lessate in abbondante acqua salata per circa 25 minuti, fino a quando diventano morbide e pronte per essere schiacciate. Se si desidera accelerare il processo di cottura, è possibile utilizzare una pentola a pressione.

Una volta cotte, le patate vanno sbucciate ancora calde e passate al setaccio o schiacciate con uno schiacciapatate, a seconda delle preferenze personali. Dopo aver lasciato raffreddare le patate, vanno messe in una ciotola ampia insieme alla farina, all’uovo, al burro fuso e allo zucchero. È importante aggiustare di sale e pepe e impastare energicamente tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo e asciutto. Se l’impasto risulta troppo umido, è possibile aggiungere un po’ di farina.

Una volta ottenuto un impasto omogeneo, è necessario lasciarlo riposare coperto con della pellicola per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, si può prendere l’impasto e stenderlo su una spianatoia con l’aiuto di un matterello. Utilizzando un tagliapasta o un bicchiere, si possono ritagliare dei cerchi di circa 6,5 cm di diametro e piegarli a metà per ottenere la classica forma a mezzaluna dei Chifeletti.

A questo punto, si può scaldare dell’olio extravergine d’oliva in una padella dai bordi alti e verificare la temperatura con un termometro da cucina. Quando l’olio raggiunge i 170 gradi, si possono immergere i Chifeletti e friggerli fino a quando assumono una colorazione dorata. Una volta pronti, vanno scolati dall’olio in eccesso su della carta assorbente per evitare che risultino troppo unti.

Infine, i Chifeletti vanno disposti su un piatto da portata e serviti caldi, per godere di tutto il loro sapore e della loro croccantezza. Questo piatto è perfetto da gustare da solo come antipasto o accompagnato da contorni leggeri e freschi. La preparazione dei Chifeletti richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale sarà sicuramente apprezzato da tutti i commensali. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

