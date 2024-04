Ricetta tipica Friuli, Scampi alla busara: ingredienti e preparazione

Gli scampi alla busara sono un piatto delizioso e gustoso, perfetto per chi ama il pesce e i sapori intensi. Per preparare questa prelibatezza, è fondamentale iniziare lavando accuratamente gli scampi sotto l’acqua corrente fredda. Una volta puliti, è necessario praticare un taglio verticale sul dorso o sulla pancia degli scampi, in modo da facilitare l’estrazione della polpa una volta che saranno cotti.

Successivamente, in una padella capiente, si fa imbiondire uno spicchio d’aglio in olio d’oliva extravergine, aggiungendo anche un peperoncino fresco intero per dare un tocco di piccante al piatto. Una volta che l’aglio sarà dorato, si aggiunge il pangrattato per addensare la salsa, mescolando velocemente per evitare che si bruci.

Dopo aver aggiunto gli scampi nella padella, è importante non sovrapporli per garantire una cottura uniforme. Si sfuma il tutto con del vino bianco e si lascia evaporare per alcuni minuti. A questo punto, si salano gli scampi e si aggiungono i pomodori pelati tagliati a pezzetti, mescolando bene il tutto e coprendo la padella con un coperchio.

Si lasciano cuocere gli scampi alla busara per circa 15 minuti, fino a quando saranno ben cotti e la salsa si sarà addensata. Nel frattempo, si trita finemente il prezzemolo che verrà spolverato sugli scampi una volta terminata la cottura. Prima di servire il piatto, è importante eliminare il peperoncino e lo spicchio d’aglio, per evitare che il sapore diventi troppo intenso.

Gli scampi alla busara sono un piatto che conquista il palato con la sua semplicità e la sua bontà. La combinazione di sapori freschi, come il pesce e i pomodori, insieme al tocco piccante del peperoncino, rendono questo piatto irresistibile per chi ama i sapori mediterranei e la cucina di mare. La preparazione non è difficile, ma richiede cura e attenzione ai dettagli per ottenere un piatto perfetto.

Lavare gli scampi con cura è fondamentale per eliminare eventuali residui di sabbia o sporco e garantire un piatto pulito e gustoso. Il taglio praticato sui dorso o sulla pancia degli scampi è indispensabile per estrarre la polpa in modo semplice una volta cotti. L’aglio dorato e il peperoncino fresco conferiscono al piatto un sapore deciso e avvolgente, che si amalgama perfettamente con il delicato gusto degli scampi.

Il pangrattato aggiunto alla salsa serve ad addensarla, creando una consistenza cremosa e avvolgente che si amalgama perfettamente con la polpa dei pomodori e il sapore intenso degli scampi. Il vino bianco sfuma il tutto, conferendo al piatto un aroma irresistibile e un sapore unico. La cottura lenta e coperta permette agli scampi di cuocersi lentamente, assorbendo tutti i sapori e le spezie della salsa. Infine, il tocco finale di prezzemolo tritato aggiunge freschezza e colore al piatto, rendendolo ancora più invitante e gustoso.

Gli scampi alla busara sono un piatto che conquista i palati più esigenti con la sua semplicità e la sua bontà. Ideali da servire come secondo piatto in una cena speciale o come piatto unico in una serata informale tra amici, gli scampi alla busara sono un vero trionfo di sapori e profumi mediterranei. Provate a prepararli a casa e lasciatevi conquistare dalla bontà di questo piatto unico e irresistibile.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

