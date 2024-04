Ricetta tipica Lazio, Abbacchio al forno: ingredienti e preparazione

Per la preparazione dell’abbacchio al forno, bisogna iniziare spezzettando le erbe aromatiche e tagliando gli spicchi d’aglio a fettine. Una volta pronti, adagiare i pezzi di carne in una teglia larga e condire con olio extravergine, erbe aromatiche, sale grosso e pepe macinato. Mettere in forno già caldo a 180°C e cuocere in modalità ventilata per 10-15 minuti, fino a quando la carne risulta ben dorata.

Nel frattempo, sbianchire le patate portando a bollore acqua salata e cuocendole per 5 minuti. Una volta pronte, tagliarle a metà e tenerle da parte. Una volta che l’abbacchio è rosolato, irrorarlo con il vino bianco e rimetterlo in forno per far evaporare la parte alcolica. Aggiungere le patate novelle alla teglia e rimettere in forno per almeno mezz’ora, fino a quando agnello e patate saranno cotti e dorati.

Una volta pronti, sfornare l’abbacchio al forno, aggiustare di sale e spennellare la carne con un mix di olio, rosmarino e menta tritati. Servire subito, ben caldo, per gustare al meglio questa deliziosa pietanza.

In conclusione, l’abbacchio al forno è un piatto gustoso e semplice da preparare, perfetto da servire in occasioni speciali o per un pranzo in famiglia. Le erbe aromatiche e le spezie utilizzate conferiscono alla carne un sapore unico, mentre le patate novelle aggiungono sostanza e rendono il piatto più completo e appagante. La cottura in forno permette alla carne di rimanere morbida e succulenta, mentre la crosticina dorata che si forma sulla superficie aggiunge una nota croccante e saporita. Servito ben caldo, l’abbacchio al forno è un piatto che conquisterà tutti i commensali con il suo profumo invitante e il suo gusto avvolgente. Provate a prepararlo seguendo i passaggi indicati e lasciatevi conquistare da questa prelibatezza della cucina tradizionale italiana. Buon appetito!

