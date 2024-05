Ricetta tipica Lazio, Coda alla vaccinara: ingredienti e preparazione

La ricetta della coda alla vaccinara prevede alcune fasi importanti per ottenere un piatto gustoso e ricco di sapori. Innanzitutto, è necessario tagliare la coda in pezzi di circa 5-8 cm di lunghezza, utilizzando un coltello adatto per ottenere tagli precisi. Successivamente, in un tegame è necessario soffriggere il grasso del prosciutto con un giro d’olio per creare una base aromatica per la carne. Una volta soffritto il grasso, si aggiunge la coda, si sala e si insaporisce con aglio e cipolla tritata, per creare un sapore intenso e avvolgente.

Per arricchire ulteriormente il piatto, si possono unire anche i chiodi di garofano, che conferiranno un profumo unico alla coda. Dopo aver aggiunto il vino e lasciato sfumare, si cuoce il tutto per 10 minuti a fuoco vivace con il coperchio. Successivamente si aggiungono i pelati e si continua la cottura a fuoco alto, aggiungendo acqua se necessario e mescolando bene per amalgamare i sapori.

La cottura della coda alla vaccinara richiede tempo e pazienza, infatti è consigliabile cuocere il tutto per 2-3 ore a fuoco vivace con il coperchio, controllando di tanto in tanto e aggiungendo acqua se il sugo dovesse restringersi troppo. Nel frattempo, si può preparare la salsa al sedano, mettendo in ammollo l’uvetta in acqua fredda e lessando il sedano in acqua bollente per ammorbidirlo. Una volta cotto, si frulla il sedano con un po’ di acqua di cottura, si aggiunge il cioccolato fondente grattugiato, l’uvetta scolata e i pinoli, creando una salsa ricca e gustosa.

Per completare il piatto, si aggiunge un mestolo del sugo di cottura alla salsa al sedano e si cuoce il tutto fino a ottenere una consistenza cremosa e avvolgente. La coda alla vaccinara sarà pronta quando la carne risulterà tenera ma non sfilacciata, pronta per essere servita con del pangrattato tostato in padella, che conferirà un tocco croccante e saporito al piatto.

In conclusione, la coda alla vaccinara è un piatto ricco e saporito, che richiede tempo e attenzione nella preparazione ma che premia con sapori intensi e avvolgenti. La combinazione di ingredienti come il sedano, il cioccolato fondente, l’uvetta e i pinoli crea una salsa unica e delicata, che si sposa perfettamente con la carne tenera e gustosa della coda. Un piatto tradizionale della cucina romana, da gustare in compagnia e da preparare con amore e passione per la buona cucina italiana.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

