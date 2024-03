Ricetta tipica Liguria, Polpettone di patate e fagiolini: ingredienti e preparazione

Le patate vengono lavate e lessate con la buccia per circa 35 minuti, poi vengono scolate e passate nello schiacciapatate mentre sono ancora calde, in modo da far cadere la polpa in una ciotola. I fagiolini vengono mondati e lessati in acqua salata per 10-15 minuti, quindi vengono scolati, tritati e mescolati con le patate schiacciate. La cipolla viene pelata, tritata e fatta rosolare dolcemente con acqua e olio in una padella per circa 3-4 minuti, poi viene aggiunta all’impasto di patate e fagiolini insieme alla maggiorana e mescolata accuratamente.

Le uova vengono sgusciate in una ciotola e mescolate con il parmigiano, il sale e una grattugiata di noce moscata, quindi vengono incorporate alle verdure mescolando bene fino a ottenere un composto omogeneo. Successivamente si accende il forno a 180°, si unge una pirofila con del burro e si spolvera con del pangrattato, dopodiché si stende delicatamente il composto di verdure facendo uno strato uniforme di circa 2 centimetri.

La superficie viene rigata con i rebbi di una forchetta, spolverata con un po’ di pangrattato, guarnita con fiocchetti di burro e infornata per 25-30 minuti, finché non risulterà leggermente dorata. Una volta cotta, la torta di patate e fagiolini va lasciata intiepidire prima di essere servita, anche a temperatura ambiente.

In conclusione, questo piatto ricco e saporito unisce la morbidezza delle patate, la delicatezza dei fagiolini e il gusto unico della cipolla e del parmigiano, creando un’armoniosa combinazione di sapori e consistenze che conquista il palato di chiunque lo assaggi. Perfetto come piatto unico o come contorno, questa torta di patate e fagiolini è ideale per un pranzo in famiglia o per una cena tra amici, da gustare calda appena sfornata o a temperatura ambiente per un sapore ancora più intenso. Un piatto versatile e apprezzato da grandi e piccini, che saprà conquistare tutti con la sua bontà e semplicità.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

