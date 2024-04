Ricetta tipica Marche, Bostrengo: ingredienti e preparazione

Il procedimento per preparare questo dolce inizia con l’ammorbidire del pane raffermo in acqua calda, che viene poi strizzato, sminuzzato e tenuto da parte. Successivamente, si procede sminuzzando i fichi e tritando le noci, sbucciando la mela e tagliandola a dadini, e grattugiando la buccia dell’arancia.

Dopo aver preparato gli ingredienti principali, si passa a mescolare il burro ammorbidito con lo zucchero, aggiungendo poi le due farine e il riso cotto e mescolando bene il tutto. A questo composto si aggiungono uno alla volta gli altri ingredienti, fino a ottenere un impasto omogeneo.

Una volta pronto l’impasto, viene versato in una teglia precedentemente imburrata e infornato a 180 °C per un’ora. Una volta cotto, si sforna il dolce e si cosparge di zucchero a velo per renderlo ancora più goloso.

Dopo aver lasciato raffreddare il dolce, si procede tagliandolo a quadratini e servendolo in tavola per gustarlo in tutta la sua bontà. Questa ricetta semplice e gustosa è perfetta per chi ama i dolci fatti in casa e desidera sorprendere i propri ospiti con un dessert originale e saporito.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

