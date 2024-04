Ricetta tipica Marche, Lasagne incassate: ingredienti e preparazione

Per preparare questo piatto, iniziamo con la realizzazione della pasta seguendo gli ingredienti indicati e formandola in una palla che lasciamo riposare al caldo per circa mezz’ora. Successivamente, dobbiamo stendere la pasta a sfoglia, mantenendola non troppo sottile, e ritagliare dei quadrati di circa 6 cm di lato. Una volta pronti, lessiamo i quadrati in abbondante acqua salata, li scoliamo e li stendiamo ad asciugare su un telo da cucina.

Passiamo ora alla preparazione del ragù: in un tegame, facciamo scaldare dell’olio insieme al lardo tritato finemente, aggiungiamo la carne di manzo e di pollo, facendola rosolare e aggiustando di sale e pepe. Successivamente, sfumiamo con del vino e lasciamo che evapori, per poi cuocere il sugo per circa 30 minuti, aggiungendo un po’ d’acqua calda se necessario.

Una volta pronto il ragù, imburreremo una teglia e adageremo un primo strato dei quadrati di pasta, cospargendoli con il sugo e il formaggio grattugiato, procedendo in questo modo fino a esaurimento degli ingredienti. Infine, termineremo con uno strato di sugo, spolverizzato di formaggio grattugiato e cosparso di fiocchetti di burro. Cuoceremo il tutto in forno caldo a 180° per circa 20 minuti, fino a ottenere una consistenza dorata e croccante.

Questo piatto tradizionale richiede una preparazione meticolosa e paziente, ma il risultato finale sarà certamente appagante. La combinazione di pasta fresca fatta in casa e un ragù ricco e saporito crea un contrasto di sapori e consistenze che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Il profumo che si diffonderà in cucina durante la cottura sarà un’anticipazione del piacere che si proverà nel gustare questo piatto.

La scelta di ingredienti di qualità e la cura nella preparazione sono fondamentali per ottenere un risultato eccellente. Il tempo dedicato alla realizzazione della pasta fresca sarà ampiamente ripagato dalla bontà e dall’autenticità di questo piatto, che rappresenta la tradizione culinaria italiana nel suo meglio. Il ragù preparato con carne di manzo e di pollo, arricchito dal sapore del lardo e del formaggio grattugiato, conferirà alla lasagna un gusto ricco e avvolgente.

La cottura in forno darà alla lasagna una consistenza croccante in superficie, mentre all’interno si amalgameranno i sapori dei diversi strati, creando un equilibrio armonioso e appagante. Il formaggio grattugiato e i fiocchetti di burro sparsi sulla superficie conferiranno un tocco di golosità che renderà questo piatto ancora più irresistibile.

In conclusione, la preparazione di questa lasagna tradizionale richiede tempo, dedizione e cura, ma il risultato finale ripagherà ampiamente gli sforzi profusi. Con ingredienti genuini e una ricetta tramandata nel tempo, questa lasagna rappresenta il meglio della cucina italiana e sarà in grado di deliziare e sorprendere chiunque abbia il piacere di assaggiarla. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria