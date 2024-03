Ricetta tipica Marche, Pasta con il ciauscolo: ingredienti e preparazione

Per preparare questa gustosa pasta con il ciauscolo, iniziamo tagliando quattro fette di salame ciauscolo, eliminando la pelle e sbriciolandolo con le mani. Successivamente, in una padella antiaderente, facciamo scaldare un cucchiaio di olio con un pizzico di peperoncino secco e aglio ridotto a purea con lo spremi aglio. Una volta che l’olio è ben caldo, aggiungiamo il ciauscolo e facciamo rosolare a fuoco vivo per circa 10 minuti.

Nel frattempo, mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e portiamo ad ebollizione. Lessiamo la pasta per il tempo indicato sulla confezione. Mentre la pasta cuoce, uniamo nella padella con il ciauscolo i pomodori precedentemente spellati e tagliati a cubetti. Continuiamo la cottura a fuoco medio per altri 10 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Una volta che la pasta è pronta, la scoliamo e la saltiamo in padella con il condimento a base di ciauscolo e pomodori. Aggiungiamo qualche foglia di basilico fresco e regoliamo di pepe. Prima di servire, possiamo aggiungere un po’ di pecorino grattugiato per dare un tocco di sapore in più al piatto. La pasta con il ciauscolo è pronta per essere gustata, ben calda e ricca di sapori intensi.

Questo piatto è ideale per chi ama i sapori decisi e speziati, grazie al salame ciauscolo e al peperoncino che conferiscono alla preparazione un gusto unico e avvolgente. La semplicità degli ingredienti e la facilità di preparazione rendono questa pasta perfetta per un pranzo o una cena veloce ma gustosa.

Inoltre, il ciauscolo, tipico salame marchigiano, è un prodotto dal sapore inconfondibile che si presta bene a diverse preparazioni in cucina. La sua consistenza morbida e la presenza di spezie lo rendono un ingrediente versatile e apprezzato da grandi e piccini.

La combinazione con i pomodori freschi e il basilico aggiunge freschezza e colore al piatto, creando un equilibrio perfetto tra i sapori intensi del salame e la leggerezza degli ortaggi. Il tocco di pecorino grattugiato, infine, completa la preparazione con la sua nota salata e saporita, esaltando ulteriormente il gusto complessivo della pasta con il ciauscolo.

In conclusione, questa ricetta è una vera delizia per il palato, che saprà conquistare tutti gli amanti della buona cucina italiana. La pasta con il ciauscolo è un piatto che unisce tradizione e creatività, regalando un’esperienza culinaria unica e indimenticabile. Da provare al più presto per deliziare i vostri ospiti e coccolare il vostro palato con sapori autentici e genuini.

