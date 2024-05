Ricetta tipica Molise, Cavatelli con pancetta e zucca: ingredienti e preparazione

La ricetta inizia con la preparazione della zucca, che va pulita, sbucciata e tagliata a cubetti di circa 1 cm. I cubetti vanno poi disposti su una teglia rivestita con carta da forno e conditi con olio, sale, pepe, timo e alloro. La zucca va cotta in forno statico preriscaldato a 200° per 20 minuti (o ventilato a 180° per 15 minuti) fino a quando risulta morbida. Una volta pronta, va tenuta da parte.

Nel frattempo, si passa alla preparazione dei cavatelli. In una pentola con acqua bollente salata, si cuociono i cavatelli per 7-8 minuti se freschi, oppure qualche minuto in più se secchi. Mentre la pasta cuoce, si scalda dell’olio in una padella e si aggiunge la pancetta dolce a cubetti, facendola rosolare. Una volta pronta, si aggiungono i cubetti di zucca cotti in precedenza e si mescolano bene.

Appena la pasta è al dente, si scola e si aggiunge al condimento di zucca e pancetta in padella. Si fa saltare il tutto per qualche minuto, in modo che la pasta si insaporisca con gli ingredienti. Infine, i cavatelli con zucca e pancetta sono pronti per essere serviti ben caldi.

In conclusione, questa ricetta semplice e gustosa unisce la dolcezza della zucca con il sapore intenso della pancetta, creando un piatto ricco di contrasti e sapori. Ideale per una cena in famiglia o per sorprendere gli ospiti con un piatto autunnale e invitante. Un piatto che sa di comfort food, perfetto per scaldare le serate più fresche con un mix di ingredienti che si fondono alla perfezione. Un piatto che si presta a essere personalizzato con l’aggiunta di spezie o erbe aromatiche a piacere, per rendere il piatto ancora più unico e speciale. Inoltre, la preparazione semplice e veloce lo rende adatto anche per chi ha poco tempo da dedicare in cucina, ma non vuole rinunciare al piacere di un buon piatto di pasta fatto in casa.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria