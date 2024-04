Ricetta tipica Puglia, Troccoli con gamberi e arancia: ingredienti e preparazione

Per preparare i troccoli con gamberi e arancia, bisogna innanzitutto pulire i gamberi. Si deve privarli del carapace, fare un’incisione sul dorso ed eliminare l’intestino. Successivamente, si procede tagliando il porro a julienne e i pomodorini a spicchi. In una padella, si fa scaldare dell’olio e si rosola il porro finché non diventa dorato.

Una volta pronto, si aggiungono i pomodorini tagliati a spicchi, si regola di sale e si cuoce il tutto a fuoco vivace per alcuni minuti. Nel frattempo, si scottano i gamberi in una padella oliata, si aggiusta di sale e si bagna con il succo di un’arancia.

Mentre i gamberi cuociono, si mettono i troccoli in una pentola con abbondante acqua salata e si lasciano cuocere per circa 6 minuti. Una volta pronti, si scolano e si saltano in padella con il sugo preparato in precedenza, in modo da amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Infine, si serve il piatto di troccoli con gamberi e arancia, aggiungendo qualche grattata di buccia d’arancia e un filo d’olio fresco per completare la preparazione. Questo piatto si caratterizza per l’accostamento di sapori freschi e delicati, che si sposano alla perfezione creando un piatto gustoso e leggero.

In conclusione, la ricetta dei troccoli con gamberi e arancia è un’ottima opzione per un pranzo o una cena leggera e raffinata. La semplicità degli ingredienti e la rapidità di preparazione rendono questo piatto adatto anche per chi ha poco tempo a disposizione ma non vuole rinunciare al gusto e alla qualità dei prodotti utilizzati. Provare questa ricetta è un modo per deliziare il palato con sapori freschi e genuini, che conquisteranno sicuramente tutti gli intenditori della buona cucina. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

