Ricetta tipica Sardegna, Pardulas: ingredienti e preparazione

Le pardulas sono dolcetti tipici della tradizione sarda che richiedono una preparazione accurata e meticolosa. Per iniziare, è necessario far scolare la ricotta per diverse ore o anche tutta la notte, in modo da renderla ben asciutta prima di utilizzarla per il ripieno.

Per quanto riguarda i gusci di pasta, si inizia mescolando la semola e lo strutto in una ciotola, lavorando l’impasto fino a ottenere una consistenza sbriciolata. Successivamente si aggiunge l’acqua poco alla volta, continuando a impastare fino a ottenere un composto compatto. Una volta pronto, l’impasto va avvolto nella pellicola e lasciato riposare a temperatura ambiente mentre si prepara il ripieno.

Il ripieno delle pardulas si realizza mescolando la ricotta ben scolata e asciutta con lo zucchero, i tuorli, la semola, lo zafferano in polvere e la scorza degli agrumi. È importante evitare di grattugiare la parte bianca della scorza, poiché risulterebbe amara. Dopo aver amalgamato tutti gli ingredienti, il composto va conservato in frigorifero fino al momento dell’utilizzo.

Una volta ripreso l’impasto per i gusci di pasta, si stende con il mattarello fino ad ottenere uno spessore di circa 1 millimetro. Si ricavano dei dischetti con un coppa pasta tondo del diametro di 10 centimetri, cercando di disporli molto vicini tra loro per ottenere 16 pezzi. Al centro di ogni disco si mette una generosa cucchiaiata di ripieno e si chiudono i dolcetti pizzicandoli alle estremità per creare una sorta di piccoli cestini con 8 punte.

Nel caso in cui i dischetti si seccassero troppo, è possibile spennellarli con un po’ d’acqua ai bordi per chiuderli meglio. Le pardulas vanno poi adagiate su una leccarda rivestita con carta forno e spennellate con tuorlo sbattuto con un po’ di latte sulla superficie. Infine, vengono cotte in forno statico preriscaldato a 150° per circa 40 minuti.

Una volta cotte, le pardulas vengono lasciate intiepidire e poi spolverizzate con un po’ di zucchero a velo per completare la preparazione. Questi dolcetti sardi sono un vero e proprio tripudio di sapori e profumi, perfetti da gustare in qualsiasi momento della giornata per concedersi un momento di dolcezza e tradizione. La loro preparazione richiede attenzione e cura nei dettagli, ma il risultato finale sarà sicuramente appagante e delizioso.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

