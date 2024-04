Ricetta tipica Sicilia, Cartocci fritti: ingredienti e preparazione

I cartocci siciliani fritti sono un delizioso dolce tipico della tradizione siciliana. Per prepararli, bisogna iniziare con la preparazione dell’impasto. In una ciotola, si mescolano la farina, lo zucchero e il lievito di birra fresco sbriciolato, aggiungendo poi il latte. Dopo aver assorbito il latte, si aggiunge un pizzico di sale e si impasta fino a ottenere un composto omogeneo. Si incorpora quindi un uovo intero e si continua a lavorare l’impasto fino a che non viene completamente assorbito.

Successivamente, si trasferisce l’impasto su un piano di lavoro e si continua a lavorarlo con le mani finché diventa liscio ed omogeneo. A questo punto, si aggiunge lo strutto poco per volta, continuando ad impastare per farlo assorbire completamente. Si prosegue in questo modo fino a terminare lo strutto, dopodiché si dà una piega all’impasto e si forma una palla che viene trasferita in una ciotola, coperta con pellicola e lasciata lievitare per 3 ore.

Nel frattempo, si setaccia la ricotta per renderla ben scolata e asciutta. Si aggiunge dello zucchero e si mescola il tutto, coprendo quindi la ricotta con della pellicola e lasciandola riposare in frigorifero per 4 ore. Dopo questo tempo, si aggiungono le gocce di cioccolato alla ricotta, mescolando bene e riponendo nuovamente in frigorifero.

Una volta che l’impasto per i cartocci è lievitato, lo si trasferisce su un piano di lavoro e si prelevano delle porzioni di circa 75 g ciascuna. Si formano dei cilindretti lunghi circa 30 cm, che vengono poi arrotolati intorno a dei cilindri per cannoli per creare la forma caratteristica dei cartocci siciliani. Si posizionano i cartocci su una teglia rivestita con carta forno, li si copre con della pellicola e si lasciano lievitare per un’altra ora.

A questo punto, si scalda dell’olio di semi in una pentola fino a raggiungere una temperatura di 165°. Si immergono i cartocci nell’olio caldo, facendoli dorare uniformemente con l’aiuto di un cucchiaio per versare l’olio sopra di essi. Una volta ben dorati, si scolano su carta assorbente e si estrae il cilindro di acciaio.

Si passa quindi i cartocci nello zucchero e si procede a farcirli con la ricotta preparata in precedenza, utilizzando una sacca da pasticcere. I cartocci siciliani fritti sono pronti per essere gustati, rappresentando un dolce tradizionale e gustoso perfetto da condividere con amici e familiari.

