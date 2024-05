Ricetta tipica Sicilia, Sarde a beccafico: ingredienti e preparazione

Le sarde a beccafico sono un piatto gustoso e ricco di sapori che si prepara con ingredienti semplici ma molto saporiti. Prima di iniziare la preparazione, è importante assicurarsi di avere a disposizione 520 g di sarde già pulite e aperte a libretto.

Il primo passo per preparare le sarde a beccafico è occuparsi del ripieno. Per farlo, è necessario mettere l’uvetta a sciacquare e ammollo in acqua fredda per una decina di minuti. Nel frattempo, in una padella, si può tostare il pangrattato con un filo d’olio a fiamma media, mescolando di continuo per evitare che si bruci.

Mentre il pangrattato si tosta, è possibile tritare il prezzemolo e tagliare grossolanamente le acciughe. Una volta che il pangrattato è pronto, si può versare in una ciotola insieme all’uvetta scolata e strizzata, ai pinoli, alle acciughe, al prezzemolo, allo zucchero, al sale e al pepe. Mescolare bene tutti gli ingredienti e tenere da parte il ripieno.

Successivamente, ungere una pirofila e passare a farcire le sarde. Basta sistemare un po’ di ripieno su ciascuna sarda e arrotolarle partendo dalla parte della testa, in modo da formare degli involtini. Le sarde farcite vanno poi disposte all’interno della teglia in modo ordinato, in modo che stiano vicine tra loro.

Per dare un tocco di gusto in più alle sarde, si possono aggiungere delle foglie di alloro tra un rotolino e l’altro. Una volta completata la disposizione delle sarde nella teglia, è possibile cospargere la superficie con il ripieno avanzato.

Per finire, è necessario preparare l’emulsione che darà alle sarde un sapore ancora più intenso. In una ciotolina, mescolare il miele, il succo d’arancia e l’olio, emulsionando il tutto con una forchetta. Spargere poi l’emulsione sulle sarde utilizzando un cucchiaio e cuocere in forno statico preriscaldato a 200° per circa 20-25 minuti.

Una volta che le sarde sono cotte, è possibile sfornarle e servirle calde, accompagnate magari da una fresca insalata. Le sarde a beccafico sono un piatto che conquisterà tutti con il suo mix di sapori intensi e contrastanti, perfetto per una cena speciale o per un pranzo ricco di gusto.

