Ricetta tipica Sicilia, Sfinci di San Giuseppe: ingredienti e preparazione

Gli sfinci di San Giuseppe sono un dolce tradizionale siciliano che richiede una preparazione accurata e dettagliata. Per iniziare, è necessario preparare la crema di ricotta, unendo la ricotta di pecora sgocciolata e lo zucchero a velo in una ciotola. Questo composto va lasciato riposare in frigorifero per tutta la notte, in modo che gli ingredienti si amalgamino perfettamente.

Il giorno successivo, si passa alla preparazione dell’impasto degli sfinci. In un pentolino, si versa l’acqua, il burro (o lo strutto) e il sale, portando il tutto ad ebollizione. A questo punto, si aggiunge la farina e si mescola energicamente sul fuoco per alcuni minuti, fino a ottenere un composto omogeneo che si stacca facilmente dal pentolino. L’impasto va lasciato raffreddare, mentre alla crema di ricotta vengono aggiunte le gocce di cioccolato fondente e riposte nuovamente in frigorifero.

Una volta che l’impasto è freddo, si procede ad incorporare le uova una alla volta, mescolando bene affinché vengano assorbite completamente. Si otterrà così una pastella liscia, cremosa e densa, pronta per essere fritta. Lo strutto (o l’olio) va scaldato a 160-165° in un pentolino, e l’impasto viene versato a cucchiaiate per friggere gli sfinci. È importante non cuocerne troppi contemporaneamente, per evitare di abbassare troppo la temperatura dell’olio.

Durante la cottura, è fondamentale girare spesso gli sfinci con due forchette, in modo da dorarli uniformemente su tutti i lati e farli gonfiare perfettamente. Loro devono friggere per almeno 10-15 minuti, finché non saranno ben dorati. Una volta pronti, vengono scolati con una schiumarola e lasciati asciugare su carta assorbente.

Una volta cotti tutti gli sfinci, si procede a farcire con la crema di ricotta preparata in precedenza. Questo compito richiede pazienza e precisione, in modo da coprire uniformemente la superficie di ogni dolce. Infine, si guarniscono gli sfinci con granella di pistacchi, ciliegie candite e scorzette di arancia candita, per un tocco di decoro e sapore.

Gli sfinci di San Giuseppe vanno serviti immediatamente, per gustarli al meglio e apprezzarne la consistenza croccante fuori e morbida dentro, insieme alla dolcezza della crema di ricotta e il contrasto dei tocchi di guarnizione. Si tratta di un dolce che richiede tempo e cura nella preparazione, ma che sicuramente ripagherà con il suo sapore autentico e tradizionale, perfetto per celebrare la festa di San Giuseppe in modo goloso e genuino.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

