Ricetta tipica Toscana, Baccalà con cipolle: ingredienti e preparazione

La preparazione del baccalà con cipolle è un processo semplice ma delizioso. Per iniziare, è necessario asciugare accuratamente il baccalà, spellarlo e tagliarlo a cubetti di circa due centimetri per lato, prima di infarinarli per una cottura croccante. Successivamente, in una padella, si scaldano abbondante olio e uno spicchio d’aglio in camicia, per poi friggere i pezzi di baccalà per circa 5 minuti, fino a doratura. Una volta fritti, i pezzi vanno trasferiti su carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio.

In un tegame largo, si scalda un po’ di olio e si aggiungono le fettine sottili di cipolla, lasciandole insaporire fino a renderle trasparenti. A questo punto, si aggiungono i pomodori pelati spezzettati, mescolando bene e regolando di sale e pepe, per poi cuocere il tutto per circa 10-15 minuti, fino a ottenere una salsa densa e saporita. Una volta pronta la salsa, si aggiungono i cubetti di baccalà fritto, mescolando con cura e proseguendo la cottura per altri 10 minuti, in modo da far amalgamare i sapori.

Infine, una volta completata la cottura, il baccalà con cipolle è pronto per essere servito in tavola. Questo piatto si distingue per la sua semplicità nella preparazione ma per la ricchezza di sapori che lo contraddistinguono. La delicatezza del baccalà si unisce alla dolcezza delle cipolle e al gusto deciso dei pomodori, creando un mix di sapori che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi.

La consistenza croccante del baccalà fritto si sposa alla cremosità della salsa di cipolle e pomodori, creando un contrasto piacevole che rende questo piatto unico e irresistibile. La delicatezza e la fragranza del pesce si fondono con i sapori intensi del condimento, regalando un’esperienza culinaria completa e appagante.

Inoltre, la versatilità di questo piatto permette di accompagnarlo con diversi contorni e tipi di pane, rendendolo adatto a qualsiasi occasione e gusto personale. La bontà e la semplicità del baccalà con cipolle lo rendono una scelta perfetta per un pranzo o una cena in famiglia, garantendo soddisfazione a tutti i commensali.

In conclusione, il baccalà con cipolle è un piatto che unisce tradizione e semplicità, regalando sapori autentici e genuini che conquisteranno il palato di chiunque lo assaggi. La preparazione facile e veloce lo rende adatto a ogni occasione, mentre la bontà e la cremosità della salsa di cipolle e pomodori lo rendono un piatto irresistibile e apprezzato da tutti. Buon appetito!

