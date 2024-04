Ricetta tipica Toscana, i Necci: ingredienti e preparazione

La ricetta dei necci con ricotta inizia con la preparazione della farcitura: la ricotta vaccina viene lavorata a lungo con lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso. Nel frattempo, si setaccia la farina di castagne in una ciotola e si uniscono lo zucchero, il sale e l’acqua, aggiungendo quest’ultima poco alla volta per evitare la formazione di grumi. Se l’impasto risulta troppo duro, si può aggiungere ulteriore acqua fino a ottenere una pastella fluida.

Successivamente, si unge una padellina antiaderente con dell’olio e si versa un mestolo d’impasto, ruotando la padella per distribuire uniformemente il composto. Si cuoce a fuoco basso per circa 3 minuti per lato, ripetendo l’operazione fino a esaurimento dell’impasto e tenendo i necci pronti al caldo su un piatto.

Una volta cotti, i necci vengono farciti con la ricotta, disponendo un po’ di farcitura al centro di ciascuno e arrotolandoli su se stessi. Infine, i necci con ricotta vengono serviti caldi.

In sintesi, la preparazione dei necci con ricotta prevede la realizzazione della farcitura a base di ricotta e zucchero, la preparazione dell’impasto con farina di castagne, zucchero, sale e acqua, la cottura in padella e la farcitura con la ricotta, per un risultato gustoso e tradizionale da gustare ancora tiepido. Una ricetta semplice ma dal sapore autentico, perfetta per una merenda o un dolce dopo cena.

