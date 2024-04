Ricetta tipica Trentino Alto Adige, Bomboloni al forno: ingredienti e preparazione

Per preparare i deliziosi bomboloni al forno, per prima cosa sarà necessario lavorare insieme le uova, il latte e il lievito di birra. Questi ingredienti dovranno essere mescolati accuratamente fino ad ottenere un composto omogeneo. Successivamente, sarà il momento di aggiungere le farine, sia di manitoba che 00, lo zucchero e infine il burro. Questi ingredienti dovranno essere incorporati gradualmente al composto liquido, mescolando bene per evitare grumi.

Una volta ottenuto un impasto omogeneo, sarà necessario lasciarlo lievitare in una ciotola, coperto da un canovaccio, fino a quando non avrà raddoppiato il suo volume. Questa fase è essenziale per garantire la giusta consistenza e morbidezza ai nostri bomboloni. Una volta che l’impasto sarà lievitato a dovere, potremo procedere stendendolo su una spianatoia di legno e ritagliandolo in dischi di circa 8 cm di diametro e 1 cm di spessore.

I nostri bomboloni dovranno essere disposti su una teglia rivestita con carta forno, lasciando spazio sufficiente tra di loro per consentire la lievitazione in forno. A questo punto, sarà necessario lasciarli riposare ancora per almeno 40-50 minuti, affinché possano gonfiarsi ulteriormente. Una volta trascorso questo tempo, potremo infornare i nostri bomboloni a 180° per circa 15 minuti, o fino a quando non risulteranno dorati e ben cotti.

Una volta cotti, i nostri bomboloni andranno sfornati e spennellati con del burro fuso, che donerà loro un sapore ancora più ricco e gustoso. Per completare la preparazione, potremo cospargerli generosamente di zucchero semolato, che conferirà loro una croccantezza irresistibile. I nostri bomboloni al forno saranno così pronti per essere gustati e apprezzati da grandi e piccini, magari accompagnati da una tazza di latte caldo o da un buon caffè.

In conclusione, la preparazione dei bomboloni al forno richiede un po’ di pazienza e attenzione, ma il risultato finale ripagherà ampiamente gli sforzi. Con la loro consistenza soffice e il loro sapore avvolgente, i bomboloni al forno saranno un dolce perfetto da gustare in qualsiasi momento della giornata, sia a colazione che a merenda. Provate a prepararli seguendo questi semplici passaggi e lasciatevi conquistare dalla bontà di questa delizia da forno. Buon appetito!

