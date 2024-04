Ricetta tipica Trentino Alto Adige, Polenta concia con formaggio e speck: ingredienti e preparazione

La polenta concia è un piatto tradizionale della cucina italiana, ricco di sapori e profumi. Per prepararlo, si inizia tagliando i formaggi a cubetti e lo speck a listarelle. La cipolla viene affettata e fatta appassire dolcemente in una padella con del burro, fino a quando diventa trasparente. Successivamente si aggiunge lo speck e si lascia rosolare. Nel frattempo si porta a ebollizione dell’acqua in una casseruola capiente, si sala e si versa a pioggia la farina di mais. Si aggiunge una noce di burro e si porta a cottura mescolando continuamente per circa 45 minuti a fuoco dolce, facendo attenzione che il composto non attacchi al fondo della pentola. Una volta pronta, si unisce il burro restante, lo speck e la cipolla rosolati e i cubetti di formaggio, mescolando fino a farli fondere dolcemente. La polenta concia viene quindi trasferita nei piatti singoli, completata con prezzemolo fresco e una macinata di pepe, e servita calda.

La preparazione della polenta concia è piuttosto semplice ma richiede attenzione e pazienza. È importante tagliare i formaggi e lo speck con cura, in modo da avere dei cubetti uniformi e delle listarelle sottili. La cipolla deve essere affettata finemente e appassita lentamente per garantire un sapore dolce e delicato al piatto. La farina di mais va versata a pioggia nell’acqua bollente, mescolando continuamente per evitare la formazione di grumi e assicurarsi che la polenta cuocia in modo uniforme. Durante la cottura, è fondamentale controllare spesso il composto per evitare che si attacchi al fondo della pentola e si bruci.

Una volta pronta, la polenta concia risulta cremosa e avvolgente, grazie alla presenza dei formaggi fusi e dello speck rosolato. Il sapore deciso dello speck si sposa perfettamente con la dolcezza della cipolla appassita, creando un equilibrio di sapori che conquista il palato. Il prezzemolo fresco e la macinata di pepe aggiunti prima di servire completano il piatto, regalando freschezza e vivacità al piatto.

La polenta concia è un piatto comfort food, ideale da gustare nelle serate invernali per scaldarsi e coccolarsi. La consistenza cremosa e avvolgente della polenta, arricchita dalla presenza dei formaggi fusi e dello speck croccante, conquista tutti i commensali, che non possono fare a meno di fare scarpetta nel piatto per gustare fino all’ultimo boccone. La semplicità degli ingredienti e la facilità di preparazione rendono la polenta concia una scelta perfetta per un pranzo o una cena rustica in famiglia o tra amici.

In conclusione, la polenta concia è un piatto tradizionale e gustoso, che unisce sapori intensi e contrastanti in un mix armonioso e avvolgente. La preparazione richiede attenzione e pazienza, ma il risultato finale ripaga di tutti gli sforzi, regalando momenti di convivialità e piacere a tavola. Servita calda, arricchita da prezzemolo fresco e pepe macinato al momento, la polenta concia è un piatto che conquista il cuore e il palato di chiunque lo assaggi. Buon appetito!

