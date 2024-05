Ricetta tipica Trentino Alto Adige, Strudel di mele: ingredienti e preparazione

Lo strudel di mele è un dolce tradizionale che richiede una preparazione attenta e meticolosa. Per iniziare, è necessario preparare l’impasto: in una ciotola, si versa la farina setacciata e il sale, aggiungendo poi l’uovo e l’acqua e iniziando ad impastare con le mani. Successivamente, si unisce l’olio e si continua a lavorare il composto fino a ottenere un impasto omogeneo. Se l’impasto risulta troppo appiccicoso, si può aggiungere un po’ di farina in modo da renderlo più gestibile. Una volta pronto, il panetto va trasferito su un piano e lavorato fino a renderlo elastico.

Dopo aver lavorato l’impasto, è importante formare una palla e trasferirla in una ciotola leggermente unta, coprendola con della pellicola e lasciandola riposare in frigo per un’ora. Nel frattempo, è possibile mettere a bagno l’uvetta nel rum o in acqua tiepida. In una padella, si scioglie del burro e si tosta il pangrattato finché non diventa dorato, mescolando continuamente per evitare che si bruci. Una volta pronto, si lascia intiepidire.

Successivamente, si sbucciano le mele, si eliminano i torsoli e si tagliano a fettine sottili. Le mele vengono poi mescolate in una ciotola con lo zucchero, i pinoli, la scorza di limone grattugiata, un pizzico di cannella e l’uvetta strizzata. Gli ingredienti devono rilasciare i loro profumi, ma è importante non farli macerare troppo a lungo per evitare che lo zucchero rilasci troppa acqua.

A questo punto, si fa fondere il burro rimanente in un pentolino a fuoco dolce e si stende il panetto di pasta su un canovaccio leggermente infarinato, formando un rettangolo. Si spennella la superficie con del burro fuso, escludendo i bordi, e si cosparge con il pangrattato tostato. Questo strato servirà per assorbire i succhi delle mele durante la cottura.

Successivamente, si adagiano le mele sulla pasta e si arrotola lo strudel dalla parte più lunga, facendo attenzione a non rompere la pasta. Si sigilla bene il rotolo anche sui lati per evitare che il contenuto esca durante la cottura. Il rotolo va poi posto su una teglia rivestita con carta da forno, con la chiusura verso il basso, e spennellato con del burro fuso prima di infornarlo.

Lo strudel va cotto in forno preriscaldato a 200° per circa 40 minuti in modalità statica (o a 180° per 30 minuti in modalità ventilata). Una volta cotto, si può cospargere con dello zucchero a velo e servire il dolce tiepido e tagliato a fette. Questa ricetta richiede pazienza e precisione, ma il risultato finale è un dolce delizioso e profumato, perfetto da gustare in qualsiasi occasione.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

