Ricetta tipica Valle d’Aosta, Gnocchi alla bava: ingredienti e preparazione

Gli gnocchi alla bava sono un piatto semplice da preparare. Per iniziare, è necessario mescolare le due farine in una ciotola, aggiungere il tuorlo d’uovo, un pizzico di sale e gradualmente versare l’acqua. Dopo aver amalgamato gli ingredienti con una forchetta, si trasferisce il composto sul piano di lavoro e si continua ad impastare con le mani fino a ottenere una consistenza omogenea. Durante questo processo, potrebbe essere necessario aggiungere un po’ d’acqua in più, poiché le farine possono assorbire i liquidi in modo diverso.

Una volta ottenuta un’impasto liscio e non appiccicoso, si forma un panetto e lo si avvolge nella pellicola trasparente. L’impasto deve poi riposare in frigorifero per almeno un’ora, mentre ci si dedica alla preparazione della fonduta. Si elimina la crosta dalla fontina e la si taglia a dadini piccoli, poi si mette la fontina e la panna in una ciotola posta sopra una pentola d’acqua per cuocere gli ingredienti a bagnomaria. Si mescola il formaggio e si lascia fondere a fiamma bassa fino a ottenere una consistenza cremosa e leggera. Si regola il sale solo se necessario.

Dopo il tempo di riposo dell’impasto, si riprende il panetto e si taglia in porzioni più piccole con l’aiuto di un tarocco. Si lavora ogni porzione fino a formare un lungo rotolino dello spessore di 2 cm, da cui si ricavano pezzettini di 2-3 cm che vengono infarinati. Si passa ogni pezzetto sugli rebbi di una forchetta infarinata, premendo leggermente con il dito per ottenere la classica rigatura, quindi si dispongono gli gnocchi su un canovaccio infarinato o su un foglio di carta forno, evitando sovrapposizioni.

Si porta a ebollizione una pentola con acqua salata e si cuociono gli gnocchi per qualche minuto, dopodiché vengono prelevati con una schiumarola e versati in una padella con la fonduta calda. Si mescola delicatamente per far mantecare gli gnocchi. Una volta pronti, gli gnocchi alla bava possono essere serviti con erba cipollina tagliuzzata per un tocco di freschezza in più.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

