Ricette del Convento: palline alla nocciola

Don Salvatore, cuoco e monaco del monastero di San Martino delle Scale a Monreale, in Sicilia, ha guadagnato popolarità grazie alle sue ricette trasmesse nel programma televisivo “Ricette del Convento” su Food Network. In questa occasione, condivide la sua ricetta per preparare le deliziose palline alla nocciola.

Le palline alla nocciola sono dolcetti con una lunga storia benedettina che portano gioia sia agli adulti che ai bambini. La loro semplicità di preparazione e l’uso di pochi ingredienti permettono a chiunque, anche a chi non è un esperto in cucina, di cimentarsi nella loro realizzazione.

Per preparare le palline alla nocciola, Don Salvatore consiglia di frullare finemente le nocciole con un mixer fino a ottenere una polvere. Successivamente, si devono mettere in una ciotola e aggiungere il cacao dolce (o amaro, con l’aggiunta di zucchero se necessario), meglio se setacciato. Dopo aver mescolato bene, si aggiunge il caffè espresso caldo e si continua a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo e consistente.

Una volta ottenuto l’impasto, si procede formando delle palline che vanno poi rotolate nello zucchero a velo. È consigliabile far riposare le palline in frigorifero per un paio d’ore prima di servirle, in modo che possano rassodarsi e mantenere la forma.

Gli ingredienti necessari per preparare le palline alla nocciola sono: 250g di nocciole tostate, 250g di cacao in polvere dolce, una tazzina di caffè caldo e zucchero a velo per la finitura. Questi semplici ingredienti si combinano perfettamente per creare un dolce irresistibile che soddisferà il palato di chiunque lo assaggi.

Don Salvatore sottolinea che le palline alla nocciola sono un’ottima opzione per una merenda golosa o come dessert da servire dopo un pasto. La loro consistenza morbida e il gusto intenso di nocciola e cacao le rendono irresistibili per chi ama i dolci tradizionali e genuini.

In conclusione, grazie alla passione e alla maestria di Don Salvatore, le palline alla nocciola rappresentano un’eccellente proposta per chiunque desideri deliziare il palato con un dolce semplice ma ricco di sapore. Seguendo i passi dettagliati della ricetta e utilizzando ingredienti di alta qualità, è possibile ottenere delle palline alla nocciola perfette da gustare in qualsiasi momento della giornata.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria