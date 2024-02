Ricette del Convento: penne con spada fresco e fagiolino

Don Salvatore, cuoco e monaco del monastero di San Martino delle Scale a Monreale, in Sicilia, è diventato una figura famosa in televisione grazie al programma “Ricette del Convento” trasmesso su Food Network. In questa occasione, condivide la sua ricetta per un delizioso primo piatto: le penne con spada fresco e fagiolino.

Le penne con spada fresco e fagiolino rappresentano un piatto che unisce sapori di mare e di terra in modo equilibrato. Questa ricetta è molto semplice da preparare e sicuramente farà felici coloro che avranno il piacere di assaggiarla. Don Salvatore condivide i dettagli su come realizzare questo piatto gustoso.

La preparazione inizia con la cottura dei fagiolini, che vengono successivamente tagliati a tocchetti insieme ai pomodori maturi. Il pesce spada fresco viene tagliato a pezzetti e poi aggiunto in padella insieme a due spicchi d’aglio e un filo d’olio per un soffritto dorato. Successivamente, si aggiungono i pomodori, i fagiolini, l’origano e il vino bianco, lasciando cuocere il tutto per circa 10 minuti a fiamma vivace.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta includono penne, pesce spada fresco, fagiolini, pomodori rossi maturi, aglio, vino bianco, origano, olio, pepe e sale. Una volta che la pasta è cotta al punto giusto, viene saltata con il sugo preparato in precedenza, garantendo un mix di sapori e consistenze che renderanno questo piatto un successo in tavola.

Don Salvatore condivide la sua passione per la cucina e la sua esperienza di monaco cuoco, dimostrando che la tradizione culinaria dei monasteri può essere portata in televisione con successo. Le sue ricette semplici ma gustose sono apprezzate da un vasto pubblico che segue il programma “Ricette del Convento” e che si ispira alla sua dedizione e creatività in cucina.

Le penne con spada fresco e fagiolino rappresentano un esempio perfetto di come ingredienti freschi e di qualità possano trasformarsi in un piatto ricco di sapore e genuinità. Grazie alla guida esperta di Don Salvatore, anche i meno esperti in cucina possono cimentarsi nella preparazione di piatti prelibati che conquisteranno il palato di chiunque li assaggi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

