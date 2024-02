Ricette del Convento: penne strascicate

Don Salvatore è un monaco e cuoco presso il monastero di San Martino delle Scale a Monreale, in Sicilia. La sua fama è cresciuta grazie alle sue ricette che vengono trasmesse nel programma televisivo “Ricette del Convento” su Food Network. In questa occasione, condivide la sua ricetta per preparare un delizioso primo piatto a base di carne, le penne strascicate.

Le penne strascicate sono un piatto tipico toscano, ricco e saporito grazie al ragù di carne macinata di manzo. Un tocco speciale è dato dallo sfumare il sugo con un bicchiere di vino rosso. La preparazione inizia con un soffritto di sedano, carota, cipolla e prezzemolo in un tegame con un filo d’olio. Successivamente, si aggiunge la carne tritata e si lascia rosolare. Dopo aver sfumato con il vino rosso e aggiunto i pomodori pelati schiacciati, si salare, pepa e si lascia insaporire. Il condimento viene poi allungato con il brodo e lasciato cuocere a fiamma bassa per circa 45 minuti. Infine, la pasta viene scolata e saltata in padella con il condimento e il caciocavallo grattugiato.

Gli ingredienti necessari per preparare le penne strascicate includono 400g di penne, 400g di carne di manzo tritata, 100ml di vino rosso, 400g di pomodori pelati, 150g di caciocavallo grattugiato, una cipolla, una carota, una costa di sedano, prezzemolo, olio, sale e pepe. Questa ricetta richiede un tempo di preparazione di 10 minuti, un tempo di cottura di 45 minuti e un tempo totale di 55 minuti. Appartiene alla categoria di primi piatti e alla cucina toscana.

Don Salvatore condivide la sua passione per la cucina e la sua esperienza nel monastero attraverso le sue ricette, che uniscono tradizione e creatività. La sua presenza in televisione ha permesso di diffondere la cultura gastronomica legata al convento e di valorizzare le ricette tradizionali tramandate nel tempo. La sua partecipazione al programma “Ricette del Convento” ha suscitato l’interesse di molti spettatori che hanno imparato a conoscere e apprezzare i piatti preparati con cura e dedizione.

Le penne strascicate sono solo una delle tante ricette che Don Salvatore condivide con il pubblico, dimostrando che la cucina può essere un ponte tra diverse tradizioni e culture. Grazie alla sua esperienza nel monastero, è in grado di portare in tavola piatti genuini e ricchi di sapori autentici. La sua presenza in televisione ha contribuito a valorizzare il lavoro svolto nel monastero e a diffondere la passione per la buona cucina.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria