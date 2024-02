Ricette del Convento: rigatoni alla pecoraia

Don Salvatore, un monaco e cuoco del monastero di San Martino delle Scale a Monreale, in Sicilia, è diventato famoso grazie al suo programma televisivo “Ricette del Convento” trasmesso su Food Network. Oggi ci spiegherà come preparare un primo piatto semplice ma gustoso: i rigatoni alla pecoraia.

I rigatoni alla pecoraia sono un piatto rustico che si concentra più sul sapore che sulla presentazione. La caratteristica principale di questo piatto è il suo sapore forte, grazie alla presenza di ricotta e lardo. È una ricetta molto semplice da preparare ed è perfetta per un pranzo domenicale.

Per preparare i rigatoni alla pecoraia, iniziate riscaldando un filo d’olio in una padella insieme all’aglio tritato e al peperoncino in polvere. Aggiungete quindi il lardo a pezzettini, le patate pelate e tagliate a dadini e il prezzemolo tritato. Lasciate insaporire per qualche minuto, quindi aggiungete il latte di capra e lasciate cuocere finché le patate saranno tenere e il composto avrà una consistenza cremosa.

Nel frattempo, cuocete i rigatoni in abbondante acqua salata. Scolateli al dente e saltateli in padella insieme alle patate. Aggiungete poi il pecorino e la ricotta salata grattugiati e mescolate bene per ottenere una consistenza cremosa.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono: 400 g di rigatoni, 500 g di patate, 200 g di lardo, 100 ml di latte di capra, ricotta salata, pecorino grattugiato, aglio, prezzemolo, peperoncino, sale e olio.

I rigatoni alla pecoraia sono un primo piatto molto saporito e ricco di ingredienti tradizionali siciliani. La ricotta e il lardo conferiscono al piatto un sapore unico e deciso, mentre le patate e il pecorino completano il piatto rendendolo cremoso e gustoso.

Questa ricetta è perfetta per un pranzo in famiglia o per una cena con gli amici. I rigatoni alla pecoraia si abbinano bene a un buon vino rosso, come un Nero d’Avola, che può esaltare ancora di più il sapore deciso del piatto.

Don Salvatore, con il suo programma televisivo, ha contribuito a diffondere la tradizione culinaria del monastero di San Martino delle Scale e delle ricette semplici ma gustose preparate dai monaci. Le sue ricette sono diventate molto popolari e apprezzate da chi ama la cucina tradizionale e i sapori autentici.

La sua passione per la cucina e la sua abilità nel preparare piatti deliziosi hanno reso Don Salvatore un volto noto della televisione italiana. La sua capacità di trasmettere la tradizione culinaria e di condividere le sue ricette ha conquistato il pubblico e ha ispirato molti a sperimentare in cucina.

In conclusione, i rigatoni alla pecoraia sono un primo piatto semplice ma gustoso che rappresenta la tradizione culinaria del monastero di San Martino delle Scale. Grazie a Don Salvatore e al suo programma televisivo, questa ricetta è diventata famosa e apprezzata da molti. Se siete amanti della cucina tradizionale siciliana, vi consiglio di provare questa ricetta e di scoprire il sapore autentico dei rigatoni alla pecoraia.

