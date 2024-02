Ricette del Convento: spaccarelle al sugo di agnello

La ricetta inizia con l’infarinare la carne di agnello tagliata a pezzi e rosolarla in una padella antiaderente con olio e foglie di alloro fino a farla dorare. Successivamente si sfuma la carne con mezzo bicchiere di birra e si lascia evaporare la parte alcolica. Nel frattempo, vengono privati gli scalogni della buccia e aggiunti all’agnello una volta evaporata la birra. Il tutto viene poi coperto con un coperchio e lasciato cuocere a fiamma medio bassa per 45 minuti.

Dopo che gli scalogni sono caramellati, si aggiunge la buccia di limone grattugiata, il brodo vegetale e si regola di sale e pepe. Si copre nuovamente con un coperchio e si lascia cuocere per altri 20 minuti a fiamma medio bassa, girando di tanto in tanto. A cottura quasi ultimata dell’agnello, si lessano le spaccarelle in acqua bollente salata, si scolano al dente e si condiscono con il sugo e i pezzi di agnello.

In conclusione, questa ricetta prevede una preparazione dettagliata e accurata della carne di agnello, che viene cotta lentamente con birra e scalogni per garantire una perfetta cottura e un sapore ricco e avvolgente. L’aggiunta della buccia di limone grattugiata e del brodo vegetale conferisce al piatto un tocco di freschezza e profondità di gusto. Le spaccarelle vengono poi utilizzate come contorno, arricchite dal sugo aromatico e dalla carne di agnello tenera e saporita. Questo piatto rappresenta quindi un’eccellente opzione per un pranzo o una cena speciale, in cui si desidera deliziare il palato con sapori intensi e avvolgenti.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

