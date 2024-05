Torta paesana, ricetta di Daniele Persegani: ingredienti, preparazione e consigli

La ricetta inizia con la preparazione della besciamella, sciogliendo il burro in un pentolino a fuoco medio e unendo la farina setacciata per creare un roux omogeneo. Successivamente, si aggiunge gradualmente il latte mescolando costantemente per evitare grumi, condendo con sale, pepe e noce moscata. Una volta portata a ebollizione e addensata, si spegne il fuoco e si lascia raffreddare.

Mentre la besciamella si raffredda, si tagliuzzano gruyere ed emmenthal e si mescolano con i tuorli fino a ottenere un composto liscio. Passando alle verdure, si tagliano peperoni, zucchine, carote, cipolla rossa e sedano a cubetti e si soffriggono in una padella con un filo d’olio, aggiungendo i piselli sbollentati. Dopo aver rosolato per circa 10 minuti, si lascia raffreddare il composto.

Mentre le verdure si raffreddano, si stende il primo rotolo di pasta brisèe in una tortiera a bordi alti, rivestendo sia il fondo che le pareti e cuocendo in bianco a 190°C per 10 minuti. Dopo aver rimosso la carta e il sale, si versa il mix di besciamella e verdure sulla base, livellando bene. Si ricopre con il secondo rotolo di pasta brisèe leggermente più piccolo, praticando dei buchi sulla superficie e infornando a 180°C nella parte bassa del forno per 50 minuti.

In questo modo, si ottiene una deliziosa torta salata ricca di sapori e consistenze diverse. La besciamella cremosa si sposa perfettamente con le verdure soffritte, mentre il formaggio aggiunge un tocco di sapore e una consistenza filante. La base di pasta brisèe croccante completa il piatto, creando un contrasto interessante tra croccantezza e morbidezza.

Questa ricetta è perfetta da preparare in anticipo e servire come piatto unico per un pranzo o una cena speciale. La sua versatilità permette di personalizzarla con le verdure preferite o aggiungere ingredienti extra come prosciutto cotto, funghi o olive. Inoltre, la sua presentazione a strati la rende un piatto accattivante da portare in tavola e condividere con famiglia e amici.

In conclusione, questa torta salata con besciamella e verdure è una ricetta semplice ma ricca di gusto, perfetta per soddisfare i palati di tutti. Con pochi passaggi e ingredienti facilmente reperibili, si può preparare un piatto gustoso e apprezzato da grandi e piccini. Provala e lasciati conquistare dalla sua bontà e versatilità!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

