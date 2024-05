Torta Susanna, ricetta di Daniele Persegani: ingredienti, preparazione e consigli

Per preparare questa deliziosa torta ricotta e cioccolato, iniziamo mescolando il burro morbido con lo zucchero a velo fino a ottenere una crema liscia e soffice. Successivamente, aggiungiamo la vaniglia e incorporiamo gradualmente la farina 00 e la farina di nocciole, fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungiamo l’uovo e lavoriamo l’impasto fino a formare un panetto liscio, che avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare in frigo per almeno 30 minuti.

Nel frattempo, prepariamo la crema mescolando la ricotta ben sgocciolata con lo zucchero a velo, il rum, la vaniglia, i tuorli e l’amido di mais, fino ad ottenere una crema omogenea. Stendiamo la frolla su una superficie liscia, creando uno sfoglia dello spessore di 2-3 mm e foderiamo una tortiera, ricoprendo sia la base che i bordi. Versiamo la crema di ricotta sulla base della torta e livelliamo bene.

Inforniamo la torta in forno statico a 160° per circa 45/50 minuti, o finché la base risulta dorata. Una volta cotta, lasciamo raffreddare completamente la torta. Nel frattempo, prepariamo la ganache sciogliendo il cioccolato fondente con la panna portata a ebollizione. Versiamo metà della ganache sulla torta ancora calda e lasciamo raffreddare.

La restante ganache va lasciata intiepidire e poi montata con le fruste, fino ad ottenere una consistenza cremosa. Possiamo trasferirla in una sacca da pasticcere e utilizzarla per decorare la torta. Una volta completata la decorazione, possiamo gustare la torta ricotta e cioccolato, dal gusto ricco e avvolgente.

In conclusione, la preparazione di questa torta richiede un po’ di pazienza e attenzione, ma il risultato finale sarà sicuramente appagante. La combinazione della base di frolla croccante, della cremosa ricotta e della ganache al cioccolato crea un contrasto di consistenze e sapori che conquisterà sicuramente il palato di chiunque la assaggi. Perfetta da servire come dessert dopo un pranzo o una cena speciale, questa torta ricotta e cioccolato sarà apprezzata da tutti gli amanti dei dolci. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria