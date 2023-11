Buonanotte, a domani: frasi e immagini per giovedì 2 novembre 2023

La giornata di oggi, giovedì 2 novembre, è lentamente scorsa via e siamo pronti per il momento migliore della giornata, la sera. Ora è quindi il momento di dirsi buonanotte, a domani, molti utenti hanno alla sera l’abitudine di scambiarsi un dolce messaggio con una frase o una immagine di saluto. Vediamo qui quali sono le migliori della giornata per condividere su Whatsapp, Facebook e Instagram.

Buonanotte, a domani: frasi e immagini per oggi, giovedì 2 novembre 2023

Buonanotte! I limiti dei tuoi sogni sono nella tua mente, il potere di realizzarli nel tuo cuore.

Siate leggeri… che la vita è già pensante di suo! Dolce notte.

Perché a notte fonda tutto quello di cui abbiamo bisogno è solo un meraviglioso sogno. Buonanotte.

E se oggi non è andata bene come speravi, pazienza. Domani è un altro giorno e si vedrà. Dolce notte.

Una buonanotte detta con il cuore vale più di mille parole. Dolce notte