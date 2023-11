Buonanotte, a domani: frasi e immagini per mercoledì 1 novembre 2023

Buonanotte, a domani resterà sempre una delle frasi più belle che ci si possa sentire dire. Rappresenta una sorta di promessa che sta a dire che qualsiasi cosa succederà domani io sarò lì accanto a te. Molti utenti hanno l’abitudine di scambiarsi alla sera una frase, una immagine o una gif della buonanotte. Vediamo qui quali sono le più belle di oggi da condividere.

Buonanotte, a domani: frasi e immagini da dedicare e condividere per oggi 1 novembre 2023

Il primo giorno del mese è scorso via, questo 1 novembre in cui si è celebrata la festività di Ognissanti è scorso via tra riposo, uscite fuori porta e gite. Ora è giunto il momento della giornata in cui ci si dedica al totale relax e riposo ed alla sera in molti si scambiano dolci e carine frasi e immagini della buonanotte. Vediamo qui le più belle della giornata di oggi da condividere su Whatsapp, Facebook e Instagram.

Non vi auguro una buona notte, ma un buon inizio perché per noi sognatori adesso viene il momento più bello.

BUONANOTTE. Per illuminare la notte non basta la Luna, non bastano le stesse, ci vuole un sogno. Perché solo un bel sogno è capace di illuminare il buoi della notte pure avendo gli occhi chiusi. Sogni d’oro.