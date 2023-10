Buongiorno 18 ottobre 2023: frasi e immagini per iniziare al meglio la giornata

Buongiorno a tuti e buon mercoledì 18 ottobre 2023. Sta iniziando l’alba di un nuovo giorno, ci sono 24 ore nuove di zecca pronte da vivere, da colorare e da scrivere. Molte persone hanno al mattino l’abitudine di scambiare il buongiorno, con una semplice frase o immagine da far girare su Whatsapp, Facebook e Instagram. A volte un semplice gesto come quello di augurare una buona e serena giornata può strappare un sorriso e far iniziare al meglio la giornata. Vediamo qui le migliori frasi ed immagini di oggi.

Frasi ed immagini del buongiorno: le migliori di oggi 18 ottobre

Al mattino dirsi buongiorno è un rito cui oramai non si può rinunciare. Questo è un gesto molto semplice che è in grado di avvicinare i cuori stringere connessioni con le persone cui siamo legati e vogliamo più bene. Vediamo qui le migliori frasi ed immagini di oggi.

Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. (Stephen Littleword)

Io ve lo direi pure buongiorno, ma per saperlo con sicurezza dovrei aspettare stasera. (Peanuts)

Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo… Non vi è nulla di troppo e nulla di “non abbastanza”, nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro. (Madeleine Delbrel)

Buongiorno! Il mondo non è di chi si alza presto. Il mondo è di colui che si alza felice di alzarsi.

Dovremmo svegliarci come i fiori: con lo sguardo rivolto al cielo e con il sorriso colmo di speranza.

Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la forza di affrontare il quotidiano. Preservami dal timore di poter perdere qualcosa della vita. Non darmi ciò che desidero ma ciò di cui ho bisogno. Insegnami l’arte dei piccoli passi. Buongiorno. (Antonine de Saint Exupery)

Con il giorno arrivano una nuova forza e nuovi pensieri. Buona giornata a tutti! (Eleanor Roosevelt)