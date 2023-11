Buongiorno e buon venerdì 10 novembre: frasi e immagini per una super giornata

Il venerdì è finalmente arrivato ed il fine settimana è alle porte. Oggi è venerdì 10 novembre 2023 e il freddo è arrivato e siamo pronti oggi a vivere questa giornata che speriamo ci riservi solo cose belle. Molte persone al mattino si scambiano un messaggio con una frase o una immagine del buongiorno che riempie il cuore. Vediamo qui le migliori frasi ed immagini da dedicare e condividere.

BUONGIORNO: frasi ed immagini per un buon venerdì 10 novembre 2023

Il venerdì è da sempre un giorno molto atteso perché si avvicina il fine settimana e quindi c’è più tempo per il relax, per il riposo, per il tempo libero. Al mattino molte persone si scambiano un dolce messaggio per augurarsi il buongiorno ed una buona giornata e questo semplice gesto avvicina i cuori e le persone. Vediamo qui le migliori da dedicare e condividere.

Un pensiero è come un abbraccio… buongiorno e buon venerdì.

Il segreto della felicità è imparare ogni giorno a dimenticare tante cose. Buongiorno e buon venerdì.

Buon giorno. Quando sorrisi non serve aggiungere altro! Buon venerdì.

Apri il tuo cuore e verrai guidato dolcemente. Buon giorno e buon venerdì.

Non aspettare di essere felice per fare cose belle. Fai cose belle per essere felice. Buongiorno.