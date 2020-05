1500 tablet per studenti distribuiti a Brescia 

Operazione ‘Ogni casa è scuola’

Una distribuzione massiva di tablet e minibook, gratis, alle famiglie bresciane in difficoltà per consentire davvero a tutti i ragazzi di seguire le lezioni online, che sono un diritto a tutti gli effetti, e non una gentile concessione per i più fortunati. A Brescia, a partire dalla zona nord, è iniziata la distribuzione di 96 dispositivi alle famiglie in difficoltà, per permettere a tutti i ragazzi di seguire le lezioni a distanza.

Il programma si chiama ‘Ogni casa è scuola’, ed è stato promosso dall’assessorato alla pubblica istruzione e dal Comune di Brescia. Il Comune ha acquistato 450 tablet, mini book con scheda sim per connettersi, per un costo di circa 120mila euro.

1500 tablet distribuiti

I dispositivi saranno consegnati dalla protezione civile direttamente nelle case dei cittadini. Si tratta di strumenti assegnati in comodato d’uso gratuito per 6 mesi e che dovranno poi essere restituiti alla scuola d’appartenenza che li conserverà. 1500 in totale i tablet che verranno distribuiti nel corso dell’operazione.

“E’ mia intenzione, nelle more del bilancio comunale o attraverso altri generosi sponsor dell’iniziativa non dimenticare nessuna delle nostre famiglie in difficoltà, e concludere l’assegnazione degli ultimi 98 dispositivi che ancora ci mancano, per riaffermare così Brescia quale capitale del diritto allo studio” comunica l’assessore Fabio Capra.