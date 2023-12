Nel corso del 2023 molte celebrità hanno vissuto rotture sentimentali, causando tristezza tra i loro fan. Una delle coppie più famose che si è lasciata è stata quella formata da Kendall Jenner e Bad Bunny. Nonostante i continui rumors, sembrava che il loro amore fosse forte, ma a sorpresa la loro storia è giunta al termine. Anche Joe Jonas e Sophie Turner, una coppia molto amata dal pubblico, hanno deciso di prendere strade diverse dopo una bellissima storia d’amore durata anni. Altre celebrità come Gigi Hadid e Zayn Malik, genitori di una bambina, e Justin Bieber e Hailey Baldwin, dopo un breve matrimonio, hanno deciso di separarsi. Queste rotture hanno deluso molti fan, ma dobbiamo augurare il meglio alle celebrità per il loro futuro e sperare che possano trovare la felicità, anche se non più insieme. Nonostante sia stato un anno difficile per l’amore, dobbiamo ricordare che la vita è fatta di alti e bassi e che nuove relazioni possono nascere nel 2024, poiché l’amore è un sentimento imprevedibile e il futuro è pieno di sorprese.

Continua a leggere su MediaTurkey: 2023, quante rotture! Tutte le coppie scoppiate quest’anno (e molte ci hanno spezzato il cuore)