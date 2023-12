A tavola con Csaba | Ricetta torta al caffè con le noci

Nella serie televisiva “A tavola con Csaba” di Food Network, Csaba Dalla Zorza, esperta di bon-ton e cuoca raffinata, ha condiviso una ricetta del suo ultimo libro: la torta al caffè con le noci. Questo dolce semplice ed economico ha un sapore raffinato. Gli ingredienti necessari sono burro, zucchero di canna, uova, farina, lievito per dolci, farina di mandorle, caffè e noci. Per prepararlo, bisogna lavorare il burro morbido con lo zucchero, aggiungere le uova e la farina, e infine mescolare la farina di mandorle, il caffè e le noci. Cuocere la torta in forno e preparare una glassa con mascarpone e zucchero a velo. Una volta fredda, spalmare la crema sulla torta e decorare. Questa ricetta dimostra che è possibile realizzare dolci raffinati con ingredienti semplici. La serie televisiva “A tavola con Csaba” offre l’opportunità di scoprire nuove ricette e imparare trucchi culinari direttamente da Csaba. La torta al caffè con le noci è perfetta per deliziare famiglia e amici in ogni occasione.

