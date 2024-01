Al Bano, chi è: età, vita privata, moglie, figli e carriera

Al Bano, il cui vero nome è Albano Antonio Carrisi, è un noto cantautore italiano, personaggio televisivo e icona nel mondo dello spettacolo. Iniziamo a scoprire di più sulla vita di questa leggenda della musica italiana.

Albano Carrisi è nato e cresciuto a Cellino San Marco il 20 maggio 1943, in provincia di Brindisi. Attualmente ha 80 anni. È il figlio di Carmelo Carrisi e Jolanda Ottino, una coppia di coltivatori, e il fratello maggiore del cantautore Kocis, Franco Carrisi. Fin da piccolo, Albano si divertiva a suonare la chitarra e a cantare stornelli e canzoni della sua terra d’origine.

Il 26 luglio 1970 Albano ha sposato la celebre Romina Power, figlia degli attori Tyrone Power e Linda Christian. Nel febbraio 1999, dopo aver già interrotto la collaborazione musicale con Romina, Al Bano si è separato anche legalmente dalla moglie dopo 29 anni di matrimonio. Successivamente, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, Albano ha incontrato Loredana Lecciso, con la quale ha iniziato a convivere nel 2001. Nel 2018, Albano e Loredana hanno comunicato la loro separazione.

Dal matrimonio con Romina, Al Bano ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Purtroppo, la figlia maggiore Ylenia è scomparsa il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Dalla relazione con Loredana, invece, Albano ha avuto altri due figli: Jasmine e Albano Jr., detto Bido.

La carriera di Al Bano è iniziata quando si è trasferito dalla Puglia a Milano all’età di 17 anni. Le sue doti canore sono state notate mentre lavorava al ristorante Il dollaro. Ha pubblicato il suo primo disco che lo ha portato al cinema con il film “Nel sole” del 1967, prodotto grazie al grande successo della sua omonima canzone. Grazie a questo film, ha stabilito una proficua collaborazione con Romina Power, che sarebbe diventata sua moglie e madre dei suoi figli. Al Bano ha partecipato per 15 volte al Festival di Sanremo, ha creato 11 album originali e 13 di cover, ed è apparso in 10 film per il cinema e due serie televisive.

Negli ultimi anni, Al Bano è apparso in vari programmi televisivi, affiancando la sua attività di scrittore (ha pubblicato 8 libri) e quella di produttore di vino nel suo paese natale. Ha anche partecipato a diverse trasmissioni televisive, come “Il cantante mascherato”, “Amici 2020”, “The Voice of Italy” e “L’Isola dei Famosi”. Nel 2021, è stato uno dei partecipanti di “Ballando con le Stelle”.

Un momento importante per Al Bano è stato l’8 febbraio 2023, quando si è esibito come ospite al Festival di Sanremo insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, interpretando i loro più grandi successi.

In conclusione, Al Bano è una figura di spicco nel panorama della musica italiana. La sua carriera di successo, la sua vita privata e le sue numerose partecipazioni televisive lo hanno reso un’icona amata da molti. Nonostante le sfide personali che ha affrontato nel corso degli anni, Al Bano è rimasto un artista di grande talento e una presenza costante nel mondo dello spettacolo italiano.

