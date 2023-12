Alessandro Borghi è Rocco Siffredi nella serie Netflix Supersex in arrivo il 6 marzo 2024!

La nuova serie italiana di Netflix, chiamata “Supersex”, avrà come protagonista Alessandro Borghi e sarà disponibile in streaming a partire dal 6 marzo 2024. La trama si basa sulla vita di Rocco Siffredi, famoso attore porno italiano, ma cerca di andare oltre l’immagine stereotipata della pornografia. Le riprese si sono svolte a Roma nel corso del 2022 e il cast include anche Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni. La serie, composta da sette episodi, sarà disponibile su Netflix in 190 paesi del mondo. Sarà interessante vedere Alessandro Borghi in un ruolo diverso dal solito e scoprire come la serie esplorerà tematiche complesse come sessualità e affettività. Non vedo l’ora di poterla guardare!

