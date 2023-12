Alessandro Sperduti: padre, vita privata, fidanzata e incidente

Alessandro Sperduti è un attore italiano nato a Roma l’8 luglio 1987. Fin da bambino ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, apparendo in spot pubblicitari e nel videoclip di Marina Rei, “T’innamorerò”. Ha debuttato come attore nella miniserie televisiva “Il tesoro di Damasco” e nel cortometraggio “Noi come loro” nel 1998. Ha poi recitato in numerose produzioni televisive e cinematografiche, tra cui “Heaven” nel 2002, “Fuga con Marlene”, “I liceali” e “Nero a metà”. Ha fatto parte del cast della serie “I Medici” nel 2016 e ha recitato nel progetto “Dante” nel 2022. Non si conoscono molte informazioni sulla sua vita privata, ma si sa che ha una relazione sentimentale con una donna di nome Lucia, che fa parte del mondo dello spettacolo. Alessandro Sperduti è molto riservato sulla sua vita personale e non condivide molte informazioni su di essa. Non ci sono indicazioni su un eventuale matrimonio o figli. L’attore è presente su Instagram, TikTok e Twitter. In conclusione, Alessandro Sperduti è un attore di successo con una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, che tiene molto alla sua privacy e si concentra principalmente sulla sua carriera e la sua passione per il cinema.

