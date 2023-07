Allerta Meteo: bresciano in ginocchio, ingenti i danni

L’allerta meteo arancione diramata per la giornata di oggi in tutta la Lombardia, sta facendo sentire la sua forza mettendo in ginocchio gran parte del bresciano, ingenti sono fino a questo momento i danni e la giornata è ancora lunga.

Allerta meteo: grandine e raffiche di vento

Dopo una nottata all’insegna dei temporali, la mattinata è continuata ancora in modo peggiore per alcune zone. Le prime ad esserre colpite sono state la bassa Val Camonica, la Val Trompia e il Sebino dov’è caduta parecchia grandine, anche di grosse dimensioni.

Strade e giardini imbiancati e allagati a Pisogne, come al Maniva. Una violentissima grandinata, accompagnata da forti raffiche di vento, si è abbattuta, poco dopo le 11 sui comuni della bassa Val Camonica: i danni maggiori si sono registrati a Pian Camuno e a Rogno.

Alberi caduti e tetti divelti dal forte vento

Poco dopo le 12 un intenso temporale si abbattuto con una vera e propria bomba d’acqua a Brescia, anche se almeno è stata risparmiata dalla grandine.

Il vento è soffiato fortissimo, oltre gli 80 km orari provocando la caduta di molti alberi, i tetti sono stati divelti, senza contare che le strade si sono completamente allagate. Città in ginocchio e centinaia le chiamate giunte ai Vigili del Fuoco che con la collaborazione della protezione civile stanno cercando di intervenire nelle varia zone di Brescia e provincia.

Tanti danni e disagi anche nella Bassa Bresciana dove gli alberi sono caduti sulle auto, molti locali sono stati allagati e tra questi anche l’asilo di Torbole Casaglia.

Tir capovolto in tangenziale

A causa del vento fortissimo un tir si è capovolto in Tangenziale Sud, in direzione Brescia, su di un lato paralizzando la circolazione. Al momento fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma solo due sembrano essere le persone ferite a causa del maltempo, si tratta di due operai di un’azienda di Capriano del Colle che sono stati travolti da alcune finestre sradicate dal forte vento. Entrambi sono stati ricoverati per le ferite riportate ma non sono in pericolo di vita.